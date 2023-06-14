Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн — Finance.ua
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Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн

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Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн
Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн
Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) оголосило про хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd». На ньому учасникам пропонують розробляти рішення для захисту від іранських дронів, якими росія регулярно атакує українські міста.
Хакатон пройде 24−25 червня 2023 року в Києві, зареєструватися для участі можна за лінком.
Мета хакатона: подумати над рішеннями, які могли би допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками: за весь час від початку повномасштабної війни росія атакувала територію України більше ніж 1000 іранськими дронами.

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«Наша мета — залучення найяскравіших розробників, інженерів та ентузіастів до створення ефективних рішень для виявлення та знищення ворожих дронів. Ви будете мати можливість поєднати свої знання з програмування, робототехніки, кібербезпеки та інших суміжних галузей, щоб створити новаторські системи та алгоритми для боротьби з цією загрозою», — говорять організатори проекту.
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Якщо продукт на хакатоні покаже ефективність для цієї задачі і військові підтвердять, що він потрібен просто зараз, команда зможе отримати контракт на $1 млн на розробку і масштабування проекту.
За матеріалами:
Finance.ua
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