Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн — Finance.ua

Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн Сьогодні 11:10

Мінцифри проводить хакатон по захисту від «шахедів»: переможцям обіцяють $1 млн

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) оголосило про хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd». На ньому учасникам пропонують розробляти рішення для захисту від іранських дронів, якими росія регулярно атакує українські міста.

Хакатон пройде 24−25 червня 2023 року в Києві, зареєструватися для участі можна за лінком.

Мета хакатона: подумати над рішеннями, які могли би допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками: за весь час від початку повномасштабної війни росія атакувала територію України більше ніж 1000 іранськими дронами.

«Наша мета — залучення найяскравіших розробників, інженерів та ентузіастів до створення ефективних рішень для виявлення та знищення ворожих дронів. Ви будете мати можливість поєднати свої знання з програмування, робототехніки, кібербезпеки та інших суміжних галузей, щоб створити новаторські системи та алгоритми для боротьби з цією загрозою», — говорять організатори проекту.

Якщо продукт на хакатоні покаже ефективність для цієї задачі і військові підтвердять, що він потрібен просто зараз, команда зможе отримати контракт на $1 млн на розробку і масштабування проекту.

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