До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри — Finance.ua

До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 550 українських та міжнародних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Дія.City впевнено стає „знаком якості“ серед українських та міжнародних компаній — у просторі вже 550 резидентів. Простір Дія.City надає компаніям сприятливі податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та побудови прозорої корпоративної структури», — сказано в повідомленні.

Серед нових компаній:

Aspichi — український стартап, який розробляє VR-платформу для інтерактивного стримінгу просторового відео 360° та аудіо у VR-шоломі. Продукт полегшить навчання медиків хірургічних навичок або протезування.

Ukr.net — один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.

Nova Plays — дочірня компанія Нової пошти, яка створює маркетплейс для лідера на ринку експрес-доставок в Україні.

OK Factory — платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Вона надає доступ до власної мережі покупців, постачальників та партнерів, а також маркетингові послуги та бізнес-консультації тим, хто намагається заявити про себе на світовому ринку.

If team — компанія, яка надає інструменти контролю над фінансовими потоками проєктів різного масштабу. Завдяки платформі можна керувати бюджетами, зарплатами співробітників чи вести облік вартості проєкту в розрізі ітерацій.

Liga United— моніторингова платформа, що дає доступ до уніфікованих потоків ділової, судової та медійної інформації. Це дозволяє бізнесу прораховувати ризики та ухвалювати виважені рішення.

Smartcraft — українська компанія, яка створює та підтримує унікальні інноваційні телекомунікаційні продукти. Вони допомагають тисячам місцевих і глобальних компаній, ділових партнерів та інших осіб у приватному секторі залишатися на зв’язку по всьому світу.

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