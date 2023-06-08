До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри — Finance.ua
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До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри

Казна та Політика
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До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри
До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри
До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 550 українських та міжнародних компаній.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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«Дія.City впевнено стає „знаком якості“ серед українських та міжнародних компаній — у просторі вже 550 резидентів. Простір Дія.City надає компаніям сприятливі податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та побудови прозорої корпоративної структури», — сказано в повідомленні.
Серед нових компаній:
  • Aspichi — український стартап, який розробляє VR-платформу для інтерактивного стримінгу просторового відео 360° та аудіо у VR-шоломі. Продукт полегшить навчання медиків хірургічних навичок або протезування.
  • Ukr.net — один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.
  • Nova Plays — дочірня компанія Нової пошти, яка створює маркетплейс для лідера на ринку експрес-доставок в Україні.
  • OK Factory — платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Вона надає доступ до власної мережі покупців, постачальників та партнерів, а також маркетингові послуги та бізнес-консультації тим, хто намагається заявити про себе на світовому ринку.
  • If team — компанія, яка надає інструменти контролю над фінансовими потоками проєктів різного масштабу. Завдяки платформі можна керувати бюджетами, зарплатами співробітників чи вести облік вартості проєкту в розрізі ітерацій.
  • Liga United— моніторингова платформа, що дає доступ до уніфікованих потоків ділової, судової та медійної інформації. Це дозволяє бізнесу прораховувати ризики та ухвалювати виважені рішення.
  • Smartcraft — українська компанія, яка створює та підтримує унікальні інноваційні телекомунікаційні продукти. Вони допомагають тисячам місцевих і глобальних компаній, ділових партнерів та інших осіб у приватному секторі залишатися на зв’язку по всьому світу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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