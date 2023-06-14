Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна буде зробити в електронній формі — Finance.ua

Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна буде зробити в електронній формі
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, напівпричепів, мотоколясок та мопедів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Спрощено процедуру державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, що надасть можливість отримувати зазначені послуги в електронній формі, зокрема шляхом скасування необхідності обов’язкового проведення експертного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів (таке дослідження здійснюватиметься за бажанням власника)», — зазначив представник Кабміну.
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Водночас встановлено обов’язок проведення експертного дослідження виключно для транспортних засобів, що перебували в експлуатації за кордоном та підлягають першій реєстрації в Україні.
Довідка Finance.ua:
- починаючи з червня, українці можуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня — придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант;
- Кабінет Міністрів 19 травня ухвалив постанову. Згідно з нею, процедура проходження обов’язкового техогляду транспортних засобів зазнала вдосконалень. Згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, за ТО потрібно буде викласти від 1,12 тисячі до 1,44 тисячі гривень.
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