У скільки обійдеться техогляд у 2023 році та які документи потрібно з собою мати — Finance.ua

У скільки обійдеться техогляд у 2023 році та які документи потрібно з собою мати Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

У скільки обійдеться техогляд у 2023 році та які документи потрібно з собою мати

Кабінет Міністрів 19 травня ухвалив постанову. Згідно з нею, процедура проходження обов’язкового техогляду транспортних засобів зазнала вдосконалень.

Про це пише 24 канал.

Згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, за ТО потрібно буде викласти від 1,12 тисячі до 1,44 тисячі гривень.

Скільки коштуватиме ТО

На вартість проходження техогляду впливатиме категорія транспортного засобу. Ціни такі:

легкові авто — від 1,12 тисячі гривень;

автобуси, маса яких понад 5 тонн, — від 1,34 тисячі гривень;

вантажні машини, масою понад 12 тонн, — від 1,44 тисячі гривень;

причепи — від 1,12 тисячі за найлегші моделі до 1,32 тисячі гривень за версії на понад 10 тонн.

Які документи потрібно мати

Обов’язково з собою потрібно мати такі документи:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

У залежності від призначення транспортного засобу, типу та власника, перелік додаткових документів може бути іншим.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю.

«Зміни спрямовані на поліпшення процедури обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху», — зазначав заступник Міністра МВС України.

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