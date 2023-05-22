В Україні оновили правила проходження техогляду (інфографіка) — Finance.ua
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В Україні оновили правила проходження техогляду (інфографіка)

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В Україні оновили правила проходження техогляду (інфографіка)
В Україні оновили правила проходження техогляду (інфографіка)
Уряд ухвалив постанову щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю.
Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом Міністрів України на засіданні 19 травня, передає пресслужба МВС.
«Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху», — зазначив заступник Міністра МВС України.

Що змінюється

Запроваджено електронну форму протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Водночас за необхідності з можливістю друку паперової копії протоколу. Втім, друк протоколу можливий виключно на бланку встановленого зразка, вартість якого сплачує суб'єкт господарювання.
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Також оновлено обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, запроваджено відеофіксацію процесу обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів.
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Зазначимо, що органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зможуть отримати від суб'єкта ОТК відеоматеріали за відповідними зверненнями.
Вибірковий перегляд матеріалів відеофіксації унеможливить проведення суб'єктами ОТК фіктивних перевірок технічного стану, а це суттєво вплине на посилення безпеки дорожнього руху.
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Окрім того, постанова передбачає імплементацію у національне законодавство вимог щодо обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, які визначені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів».
Інфографіка: МВС
Інфографіка: МВС

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За матеріалами:
Finance.ua
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