Курс долара: фінансові аналітики покращили прогнози (інфографіка) — Finance.ua
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Курс долара: фінансові аналітики покращили прогнози (інфографіка)

Валюта
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Інфляційні та курсові очікування в Україні за останні два місяці покращилися. Фінансові аналітики поновили прогнози.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
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За даними НБУ, фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.
Курс долара: фінансові аналітики покращили прогнози (інфографіка)
Крім того, банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України — 39,43 грн/долар (дані за травень).
Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.
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Фінансові аналітики також покращили очікування щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,5% із 16,2% у квітні.
Банкіри очікують на інфляцію 17,4% (прогноз за квітень), а населення України — 11,2% (дані за травень).
Курс долара: фінансові аналітики покращили прогнози (інфографіка)
Зазначимо, у травні інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а у 2024 році меншою за 10%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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