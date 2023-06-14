В Україні почне діяти порядок реєстрації майнових прав на новобудови: що він передбачає — Finance.ua

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В Україні почне діяти порядок реєстрації майнових прав на новобудови: що він передбачає

Казна та Політика
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В Україні почне діяти порядок реєстрації майнових прав на новобудови: що він передбачає
В Україні почне діяти порядок реєстрації майнових прав на новобудови: що він передбачає
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив порядок поширення дії закону «Про гарантування прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому».
Про це 13 червня повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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«В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості. Наш № 5091 у дії!» — зазначила вона.
Шуляк пояснила, що завдання порядку та закону загалом — захистити людей, які вкладають кошти у будівництво квартири, від недоброчесних забудовників.
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Депутатка вважає, що, передусім, норми будуть актуальними та важливими під час відбудови країни після війни.
Якщо забудовник захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, він повинен буде зареєструвати кожен з цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права у розділі реєстру речових прав.
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Крім того, забудовника зобов’язали оприлюднювати детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.
Запуск відповідного розділу реєстру очікується 16 червня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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