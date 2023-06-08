Зеленський розповів, як вирішить долю резонансного закону про містобудування — Finance.ua

Зеленський розповів, як вирішить долю резонансного закону про містобудування
Президент Володимир Зеленський ініціює обговорення резонансного законопроєкту № 5655 про реформування сфери містобудування з керівниками міст, які виступають за і проти цього документа.
Ветувати прийнятий парламентом закон вже неможливо, сказав він на пресконференції 6 червня.
Відповідаючи на запитання, чому він досі не підписав або не ветував законопроєкт № 5655, Зеленський сказав, що документ розділив керівників міст на дві частини: одна підтримує документ, інша — ні.
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«Половина мерів каже, що корупції не буде, а інша половина — у більшості це великі міста, — що закон забирає повноваження у мерів», — пояснив Зеленський.
За словами Президента, він запропонував своїй команді зібрати мерів «обох сторін» і з ними поспілкуватися.
«Вето я вже накласти не можу — час пройшов. Тому мені потрібно зібратися з керівниками громад і розібратися у цьому питанні. Я хочу їх покликати і проговорити: що це буде і які будуть наслідки», — зазначив голова держави.
Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні два, як зазначалося, ключових для містобудівної реформи законопроєкти — № 5655 і № 5656. Як заявляв тодішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, прийняття цих законів «забезпечить прозорість процедур» і допоможе в боротьбі з корупцією. Також, він зазначав, що прийняття законопроєктів дасть змогу максимально автоматизувати послуги у цій галузі".
Одна з авторів законопроєкту — голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк — вважає, що законопроєкт загрожує чиновникам, які «вирішують питання» в будівельній сфері. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.
У грудні минулого року мери міст закликали парламентарів доопрацювати законопроєкт № 5655 за участі громадськості та місцевої влади.
У день голосування проти ухвалення законопроєкту висловлювалися мери Києва, Дніпра, Львова. Але документ все ж було ухвалено здебільшого голосами фракції «Слуга народу».
Президент Зеленський своєю чергою не наклав вето на законопроєкт у відведений для цього Конституцією 15-денний термін. Також він не відповів на петицію із закликом ветувати закон.
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