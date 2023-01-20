Як реформа містобудування може змінити ціни на житло в Україні — Finance.ua

Як реформа містобудування може змінити ціни на житло в Україні Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Як реформа містобудування може змінити ціни на житло в Україні. Про це пише Асоціація фахівців з нерухомості.

Реформа містобудування, яка лежить в основі законопроєкту № 5655, за рахунок виведення процесу містобудування у прозору площину дозволить ліквідувати злочинно-корупційні схеми та сприяти зниженню цін на первинному ринку житла в Україні.

По інформації від забудовників і девелоперів, нині на українському будівельному ринку існує багато корупційних схем, які напряму впливають на ціну квадратних метрів. Наприклад, одна з них — створена ще за часів Віктора Януковича під назвою «5 доларів вхід, 5 доларів вихід».

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Представники будівельної галузі говорять, що частка витрат на хабарі складає від 10 до 20% кошторисної вартості проекту будівництва, а це чималі гроші. Отже ця та інші корупційні схеми змушували забудовників частково закладати в ціну житла витрати на побори.

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Своєю чергою, можливість отримувати необхідні документи за допомогою автоматичної системи, яка усуває людський фактор та діє лише в рамках закону, відкриває для будівельного ринку можливість не витрачати кошти на хабарі та знизити ціни на нерухомість.

Отже реформа містобудування відкриє можливості для чесного ринку та створить більш сприятливі умови для покупців новобудов. Можливість працювати прозоро також сприятиме швидшій та більш якісній післявоєнній відбудові України.

Довідка Finance.ua:

парламент прийняв законопроект № 5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення;

реформу підтримують Українська рада бізнесу, до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки країни, Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні, Торгово-промислова палата, Конфедерація будівельників України, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та багато інших представників бізнесу та експертних середовищ.

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