В Україні по-новому виплачуватимуть соціальну допомогу — Finance.ua

В Україні по-новому виплачуватимуть соціальну допомогу
В Україні об'єднають кілька видів соціальних виплат, а також перевірять їх на цільовість.
Як заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, це планують зробити в рамках розроблення Соціального кодексу.
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За словами посадовиці, наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди й підвиплати. Часто вони настільки малі, що не вирішують жодних проблем.
«Тому від такого механізму потрібно відходити й уніфікувати всі виплати, пов’язані з бідністю, об'єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. Окрім цього, паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності», — розповіла про новий механізм виплат міністерка.
Оптимізують і спростять хоча б частину соціальних допомог уже до кінця року, а у 2024-му їх виплачуватимуть по-новому.
«У цілому світі є якась мета — якщо людина в бідності, значить треба її вивести з цієї бідності — дати якийсь строк, якісь критерії, допомогти, підтримати, паралельно послугу надати, можливо, перенавчити, позбавити залежності, допомогти знайти роботу, забезпечити житлом. Кожна родина має бути економічно спроможною і самостійною. Це те, до чого ми маємо прагнути», — підкреслила Оксана Жолнович.
Довідка Finance.ua:
- Міністерство фінансів України представило інтерактивну аналітичну панель («дашборд»), на якій зібрано інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги;
- у січні-квітні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 155,9 млрд грн, зокрема у квітні - 38,7 млрд гривень. Це на 1,9 млрд грн менше, ніж у березні.
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