Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн — Finance.ua

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Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн

Казна та Політика
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Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн
Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн
У січні-квітні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 155,9 млрд грн, зокрема у квітні - 38,7 млрд гривень. Це на 1,9 млрд грн менше, ніж у березні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання та надавати комплексну, ефективну й адресну підтримку громадянам. Зауважу, що Мінфін активно бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення якості життя соціально-незахищених верств населення. Водночас ми вдячні усім нашим партнерам за надання донорських коштів, що посилюють спроможність державного бюджету в частині забезпечення соціальних видатків», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За ці кошти було забезпечено:

  • 90,6 млрд грн, із них у квітні 22,7 млрд грн — виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 33,1 млрд грн, із них у квітні 7,4 млрд грн — соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 23,7 млрд грн, із них у квітні 6,5 млрд грн — підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 8 млрд грн, із них у квітні 2 млрд грн — соціальний захист дітей та сім'ї;
  • 0,5 млрд грн, із них у квітні 0,2 млрд грн — соціальний захист осіб з інвалідністю.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

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За матеріалами:
Finance.ua
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