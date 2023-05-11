Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн — Finance.ua

Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Фінансування соціальних виплат зменшилося на 1,9 млрд грн

У січні-квітні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 155,9 млрд грн, зокрема у квітні - 38,7 млрд гривень. Це на 1,9 млрд грн менше, ніж у березні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання та надавати комплексну, ефективну й адресну підтримку громадянам. Зауважу, що Мінфін активно бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення якості життя соціально-незахищених верств населення. Водночас ми вдячні усім нашим партнерам за надання донорських коштів, що посилюють спроможність державного бюджету в частині забезпечення соціальних видатків», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За ці кошти було забезпечено:

90,6 млрд грн, із них у квітні 22,7 млрд грн — виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;

33,1 млрд грн, із них у квітні 7,4 млрд грн — соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

23,7 млрд грн, із них у квітні 6,5 млрд грн — підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

8 млрд грн, із них у квітні 2 млрд грн — соціальний захист дітей та сім'ї;

0,5 млрд грн, із них у квітні 0,2 млрд грн — соціальний захист осіб з інвалідністю.

Інфографіка: Мінфін

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