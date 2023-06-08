Соцвиплати сягнули майже 195 млрд грн з початку року: найбільше витратили на пенсії — Finance.ua
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Соцвиплати сягнули майже 195 млрд грн з початку року: найбільше витратили на пенсії

Казна та Політика
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Соцвиплати сягнули майже 195 млрд грн з початку року: найбільше витратили на пенсії
Соцвиплати сягнули майже 195 млрд грн з початку року: найбільше витратили на пенсії
У січні - травні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Ці кошти було спрямовано:
  • 113,3 млрд грн, із них у травні 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 43,2 млрд грн, із них у травні 10 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 27,4 млрд грн, із них у травні 3,7 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 10,1 млрд грн, із них у травні 2,1 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
  • 0,8 млрд грн, із них у травні 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
«Продовжуємо виконувати взяті на себе зобовʼязання перед громадянами, надаючи повну, ефективну та цілеспрямовану підтримку соціально незахищеним верствам населення. Адже важливо, щоб люди мали соціальний захист і відчували підтримку держави, особливо у період воєнного стану», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Соцвиплати сягнули майже 195 млрд грн з початку року: найбільше витратили на пенсії
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За матеріалами:
Finance.ua
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