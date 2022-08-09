День фінансів: нова функція monobank, $4,5 млрд допомоги від США, нові правила перебування українців у Німеччині — Finance.ua

День фінансів: нова функція monobank, $4,5 млрд допомоги від США, нові правила перебування українців у Німеччині Вчора 17:50

У вівторок, 9 серпня, мова піде про те, як зберегти заощадження та контролювати персональний бюджет.

Нова функція в застосунку monobank. В оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість В оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність . Цей розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій: витрати, накопичення, перекази на свої картки, надходження. Користувач може самостійно змінити категорії своїх витрат або додати до них теги для групування витрат.

До речі, в Нацбанку порадили, як зберегти заощадження. Регулятор закликає не скуповувати долари, а використовувати інші способи для збереження заощаджень. Наприклад, гроші можна класти на гривневий депозит, або купити валюти в межах ліміту в 50 тис. грн на місяць та розмістити її як мінімум на тримісячний депозит. Ще один спосіб інвестицій — купівля військових облігацій.

Також додамо, що банки тепер можуть купувати готівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, тоді як раніше він мав бути не нижчим від офіційного курсу Нацбанку України, що діє в день здійснення операції. Крім того, НБУ прибрав і нижній ліміт у вигляді офіційного курсу за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних коштів, при списанні банками-емітентами з рахунку клієнта коштів у валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється у гривні.

Купити пальне через платформу «єДопомога». На платформі «єДопомога» з’явилась можливість залишити заявку для того, щоб На платформі «єДопомога» з’явилась можливість залишити заявку для того, щоб отримати допомогу з придбанням пального . Будь-яка людина, що бажає допомогти, зможе оплатити на платформі 200, 500 або 1000 грн. А людина, яка потребує допомоги, зможе використати відповідний сертифікат на будь-який АЗС WOG, обравши необхідний вид палива.

Варто зазначити, що в столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Такий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

$4,5 млрд допомоги від США. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 млрд доларів через механізм Світового банку. Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

Минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію МВФ про започаткування нової спеціальної програми фінансування. В уряді розраховують отримати допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти росії вже восени, після відновлення активного політичного сезону в ЄС. Україна має чітке розуміння, що вона пропонує партнерам і що хоче там бачити.



По 6660 грн 10 тисячам українців. 10 тис. українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій 10 тис. українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати . Розмір допомоги становитиме 2220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Нові правила для біженців у Німеччині. У Німеччині з 1 вересня почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні. Якщо до кінця літа у біженців буде вичерпаний безвіз, вони повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту для легального перебування у країні.

Європейська комісія відклала запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.



У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».

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