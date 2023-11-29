День фінансів: найбільш високооплачувані посади, найбільш корумповані сектори економіки, 5% мінерального потенціалу світу — Finance.ua

День фінансів: найбільш високооплачувані посади, найбільш корумповані сектори економіки, 5% мінерального потенціалу світу
У середу, 29 листопада, йшлося про таке:
Найбільш високооплачувані посади столиці. Від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень.
Всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП. Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до 1 грудня всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних, сказано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.
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Вступ України в НАТО. Комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік — документ, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО. Головна мета аРНП — підготовка України до членства в Північноатлантичному Альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника Альянсу. Всі зміни розроблені із врахуванням умов повномасштабного вторгнення росії.
Мікрокредити. В НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців найбільші суми. За підсумками півріччя «Укр Кредит Фінанс» посідало друге місце з 1 млрд 159 млн грн, а лідером було ТОВ «Фінод» із 2 млрд 115 млн грн виручки, які спеціалізуються на обміні валют.
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Курс долара в Україні до кінця 2023 року. На думку директора Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, якщо НБУ і далі продовжуватиме свою нинішню політику, тоді курс долара на міжбанку залишиться у межах 36−36,5 грн/дол. Ослаблення гривні він допускає лише до рівня, який передував «керованій гнучкості» курсу — 36,8−36,9 грн/дол.
Ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року. Кабінет Міністрів України залишив до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гумдопомоги за звичайними паперовими деклараціями — як альтернативу використанню електронних декларацій та Автоматизованої системи. Раніше Мінсоцполітики розробило Порядок, який з 1 грудня 2023 року переводив реєстрацію, ввезення та облік гумдопомоги у цифровий режим.
Найбільш корумповані сектори економіки в Україні. Під час виступу в парламенті новий очільник АМКУ Павло Кириленко зробив акцент на боротьбі з корупцією. Він назвав сектори економіки, що найбільш корумповані в Україні: «Енергетика, процеси приватизації, портова та будівельна галузі, великі монополії, закупівлі, фармацевтичний ринок тощо. Але ризики можуть виникати і на інших напрямах».
Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова». «Відсьогодні пам’ятна монета „Українська мова“ з нейзильберу вже в обігу. Монета має номінал 5 гривень», — сказано в повідомленні.
До речі, хоч Україна і є найбільшою країною Європи, у планетарному масштабі вона малятко — всього 0,4% земної суші. Водночас у своїх надрах Україна має 5% мінерального потенціалу світу. Про це йдеться в новій статті:
Надра України: чому вони так цікавлять наших ворогів🌱🇺🇦
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