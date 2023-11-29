День фінансів: найбільш високооплачувані посади, найбільш корумповані сектори економіки, 5% мінерального потенціалу світу — Finance.ua

День фінансів: найбільш високооплачувані посади, найбільш корумповані сектори економіки, 5% мінерального потенціалу світу Вчора 17:50

У середу, 29 листопада, йшлося про таке:

Найбільш високооплачувані посади столиці. Від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у Від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень.

Всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП. Кабінет міністрів України затвердив Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до 1 грудня всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних, сказано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес.

Вступ України в НАТО. Комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції Комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік — документ, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО. Головна мета аРНП — підготовка України до членства в Північноатлантичному Альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника Альянсу. Всі зміни розроблені із врахуванням умов повномасштабного вторгнення росії.

Мікрокредити. В НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців В НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців найбільші суми. За підсумками півріччя «Укр Кредит Фінанс» посідало друге місце з 1 млрд 159 млн грн, а лідером було ТОВ «Фінод» із 2 млрд 115 млн грн виручки, які спеціалізуються на обміні валют.

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами.

Також НБУ повідомив, як збільшились обсяги активів надавачів небанківських фінпослуг у 3 кварталі

Курс долара в Україні до кінця 2023 року. На думку директора Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, якщо НБУ і далі На думку директора Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, якщо НБУ і далі продовжуватиме свою нинішню політику, тоді курс долара на міжбанку залишиться у межах 36−36,5 грн/дол. Ослаблення гривні він допускає лише до рівня, який передував «керованій гнучкості» курсу — 36,8−36,9 грн/дол.

Ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року. Кабінет Міністрів України залишив до 1 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України залишив до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гумдопомоги за звичайними паперовими деклараціями — як альтернативу використанню електронних декларацій та Автоматизованої системи. Раніше Мінсоцполітики розробило Порядок, який з 1 грудня 2023 року переводив реєстрацію, ввезення та облік гумдопомоги у цифровий режим.

Найбільш корумповані сектори економіки в Україні. Під час Під час виступу в парламенті новий очільник АМКУ Павло Кириленко зробив акцент на боротьбі з корупцією. Він назвав сектори економіки, що найбільш корумповані в Україні: «Енергетика, процеси приватизації, портова та будівельна галузі, великі монополії, закупівлі, фармацевтичний ринок тощо. Але ризики можуть виникати і на інших напрямах».

Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова». «Відсьогодні пам’ятна монета „Українська мова“ з нейзильбер «Відсьогодні пам’ятна монета „Українська мова“ з нейзильбер у вже в обігу . Монета має номінал 5 гривень», — сказано в повідомленні.

До речі, хоч Україна і є найбільшою країною Європи, у планетарному масштабі вона малятко — всього 0,4% земної суші. Водночас у своїх надрах Україна має 5% мінерального потенціалу світу. Про це йдеться в новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.