НБУ повідомив, як збільшились обсяги активів надавачів небанківських фінпослуг у 3 кварталі — Finance.ua

НБУ повідомив, як збільшились обсяги активів надавачів небанківських фінпослуг у 3 кварталі Вчора 13:30 — Кредит&Депозит

НБУ повідомив, як збільшились обсяги активів надавачів небанківських фінпослуг у 3 кварталі

Обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІІІ кварталі збільшились на 11,9% у річному вимірі. Активи зростали в усіх сегментах цього ринку, попри скорочення кількості небанківських фінустанов.

Про це йдеться у свіжому квартальному Огляді небанківського фінсектору.

Страхові компанії

Ризикові страховики збільшили активи порівняно з попереднім кварталом на 3%, страховики життя — на 4%. Обидва сегменти відчутно наростили валові страхові премії. Ризикові страховики за січень — вересень були операційно прибутковими та отримали 1.8 млрд грн прибутку, досягнувши рентабельності капіталу 9%. Попри збиткову операційну діяльність, інвестиційні доходи забезпечили рекордний прибуток страховиків життя на рівні 0.7 млрд грн та рентабельність капіталу — 25%.

Кредитні спілки

Зростання обсягу активів кредитних спілок у ІІІ кварталі тривало передусім у установ, що залучають депозити. Активи установ, що працюють лише на пайовому капіталі, знову скоротилися.

Обсяги наданих позик за квартал скоротилися на 10%, кредитний портфель — на 0.3%. Вища операційна ефективність дала змогу збільшити прибуток сектору до 19.6 млн грн за січень — вересень 2023 року і наростити власний капітал.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів сегмента збільшився на 5.8% за рахунок зростання обсягів послуг за усіма основними видами, крім факторингу. Кредитування населення відновлюється повільно: за три квартали 2023 року надано майже на 40% менше нових кредитів, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Обсяги фінансового лізингу зростають п’ятий квартал поспіль. Нові лізингові угоди укладалися на придбання легковиків, с/г техніки й вантажівок.Діяльність ломбардів надалі відновлювалася — обсяги активів та нових кредитів дещо збільшилися.

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