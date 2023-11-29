Мікрокредити: в НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців найбільші суми — Finance.ua

Мікрокредити: в НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців найбільші суми Вчора 11:00 — Кредит&Депозит

Мікрокредити: в НБУ назвали топ-10 фінкомпаній, які збирають з українців найбільші суми, cs

За підсумками півріччя «Укр Кредит Фінанс» посідало друге місце з 1 млрд 159 млн грн, а лідером було ТОВ «Фінод» із 2 млрд 115 млн грн виручки, які спеціалізуються на обміні валют.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Однак у серпні Фінод втратило всі ліцензії за рішенням Нацбанку у зв’язку з невиконанням заходів щодо усунення порушення.

Наступну трійку компаній за підсумками дев’яти місяців роботи цього року сформували: ТОВ 1 безпечна агенція необхідних кредитів (ТМ MyCredit), ФК Є гроші ком і ТОВ Мілоан, виручка яких склала від 1 млрд 654 млн грн до 1 млрд 38 млн грн.

При цьому 1 безпечне агентство необхідних кредитів наростило виручку майже в 1,8 раза до результатів першого півріччя 2023 року, зміцнивши свої позиції, тоді як ФК Є гроші ком — у майже 1,9 раза, а ТОВ Мілоан — у 1,7 раза.

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ФК Є гроші ком із десятки лідерів ринку має найменші витрати на оплату праці - лише 10,77 млн грн. Слідом із доволі близькими показниками з виторгу — від 859,11 млн грн до 1 млрд 19 млн грн — ідуть ще чотири компанії, які працюють на ринку мікрокредитування, а також обмінник і лізингодавець ФК Валта Груп та мережа платіжних терміналів ФК Контрактовий дім (ТМ Easypay).

Зокрема, йдеться про Авентус Україна (ТМ CreditPlus), ТОВ Манівео швидка фінансова допомога (Moneyveo), Лінеура Україна (ТМ Credit7), та Споживчий центр (ТМ ШвидкоГроші).

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Примітно, що Споживчий центр, який заключає десятку лідерів, відзвітував про найбільші серед конкурентів витрати на зарплату — 120,98 млн грн.

Найбільшим за розміром активів і прибутку, як і в першому півріччі, залишилося державне ПрАТ Укрфінжитло, наприкінці минулого року капіталізоване за рахунок ОВДП, — відповідно 59 млрд 883 млн грн і 5 млрд 931 млн грн.

Довідка Finance.ua:

під час засідання Верховної Ради 22 листопада народні депутати підтримали в другому читанні законопроєкт № 9422, який обмежує ставки за мікрокредитами. «За» проголосували 255 обранців;

необхідність такого закону виникла через надвисокі ціни на ринку: «денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка — понад 1000% річних», — ідеться в пояснювальній записці до документа.



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