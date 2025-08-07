ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн

Кредит&Депозит
39
ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн
ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн
Перший український міжнародний банк (ПУМБ) розширює можливості кредитного продукту «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців. Відтепер максимальна сума фінансування, яку можна отримати швидко та повністю онлайн, без застави та поручителів, становить 3 млн грн.
Отримати кредит можна у мобільному застосунку ПУМБ Бізнес у кілька кроків:
  1. Завантажити застосунок (для нових клієнтів банку) та заповнити коротку заявку
  2. Відкрити рахунок ФОП — швидко через інтеграцію з «Дія»
  3. Підписати кредитний договір — навіть у вихідний день, у застосунку або web-банкінгу
  4. Отримати кошти — миттєво на рахунок ФОП
«Ми віримо в український малий бізнес і прагнемо бути не просто банком, а справжнім партнером. Збільшення кредитного ліміту вдвічі — це наша відповідь на запит підприємців, які не бояться розвивати свій бізнес навіть у складні часи. Ми розуміємо, що швидкий доступ до фінансування — це ключ до розвитку, і саме тому розширюємо можливості онлайн-кредитування бізнесу, щоб бути поруч у найважливіші моменти», — зазначає Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.
Умови кредитування:
  • Сума: до 3 млн грн
  • Строк: до 36 місяців
  • Комісія: щомісячна - від 1,6% до 2%; разова — від 1 до 1,5%. Діє акція: для нових клієнтів — 0% разова комісія на 12 місяців
  • Без застави та поруки
  • Без обмежень по строку діяльності ФОП
  • Рішення - протягом одного дня, а для ФОП, які обслуговуються в ПУМБ, банк рахує ліміти автоматично
  • Можливість використання коштів частинами у межах встановленого ліміту
З початку цього року онлайн-кредитом «всеБІЗНЕС» вже скористалися понад 10 тис. підприємців, переважно у сфері торгівлі та послуг. Загалом вони отримали понад 2 млрд грн кредитних коштів.
Нагадаємо, кредитний продукт «всеБІЗНЕС» від ПУМБ здобув перше місце в номінації «Найкращий кредитний продукт для бізнесу» за версією фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів — фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для України банків.
АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems