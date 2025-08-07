ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн Сьогодні 14:40 — Кредит&Депозит

ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) розширює можливості кредитного продукту «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців. Відтепер максимальна сума фінансування, яку можна отримати швидко та повністю онлайн, без застави та поручителів, становить 3 млн грн.

Отримати кредит можна у мобільному застосунку ПУМБ Бізнес у кілька кроків:

Завантажити застосунок (для нових клієнтів банку) та заповнити коротку заявку Відкрити рахунок ФОП — швидко через інтеграцію з «Дія» Підписати кредитний договір — навіть у вихідний день, у застосунку або web-банкінгу Отримати кошти — миттєво на рахунок ФОП

«Ми віримо в український малий бізнес і прагнемо бути не просто банком, а справжнім партнером. Збільшення кредитного ліміту вдвічі — це наша відповідь на запит підприємців, які не бояться розвивати свій бізнес навіть у складні часи. Ми розуміємо, що швидкий доступ до фінансування — це ключ до розвитку, і саме тому розширюємо можливості онлайн-кредитування бізнесу, щоб бути поруч у найважливіші моменти», — зазначає Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Умови кредитування:

Сума: до 3 млн грн

Строк: до 36 місяців

Комісія: щомісячна - від 1,6% до 2%; разова — від 1 до 1,5%. Діє акція: для нових клієнтів — 0% разова комісія на 12 місяців

Без застави та поруки

Без обмежень по строку діяльності ФОП

Рішення - протягом одного дня, а для ФОП, які обслуговуються в ПУМБ, банк рахує ліміти автоматично

Можливість використання коштів частинами у межах встановленого ліміту

З початку цього року онлайн-кредитом «всеБІЗНЕС» вже скористалися понад 10 тис. підприємців, переважно у сфері торгівлі та послуг. Загалом вони отримали понад 2 млрд грн кредитних коштів.

Нагадаємо, кредитний продукт «всеБІЗНЕС» від ПУМБ здобув перше місце в номінації «Найкращий кредитний продукт для бізнесу» за версією фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів — фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для України банків.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.