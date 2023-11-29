Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні — Finance.ua

Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні Вчора 13:01 — Казна та Політика

Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні

Під час виступу в парламенті новий очільник АМКУ Павло Кириленко зробив акцент на боротьбі з корупцією.

У своєму першому інтерв'ю в якості керівника відомства, яке дав виданню Forbes.ua , він назвав сектори економіки, що найбільш корумповані в Україні.

«Енергетика, процеси приватизації, портова та будівельна галузі, великі монополії, закупівлі, фармацевтичний ринок тощо. Але ризики можуть виникати і на інших напрямах», — сказів він.

Читайте також У Мінцифри України розповіли про важливість блокчейну в боротьбі з корупцією

Також він сказав, що одне з пріоритетних завдань АМКУ — це залучення грошей до бюджету, але не єдине.

«Так, штрафи накладені АМКУ йдуть до державного бюджету, але це не мета, а наслідки нашої роботи. Не треба порівнювати й плутати АМКУ з державною податковою службою. Основне завдання — запобігання та припинення порушень у сфері економічної конкуренції. Штрафи — це не завжди найбільше покарання для порушників. Внесення до реєстру штрафників і, як наслідок, заборона брати участь у публічних закупівлях — більш суттєвий захід», — додав він.

Довідка Finance.ua:

більше половини українців вважають, що в країні є спроби подолати корупцію і є позитивні зрушення, про що, зокрема, свідчать останні новини про затримання і арешти, водночас третина переконана, що це, навпаки, свідчить про безнадійну корумпованість і відсутність будь-яких змін;

американські ЗМІ повідомили, що корупція в Україні нібито може стати загрозою для військової допомоги від наших партнерів. Проте економічні та військові переговори відбуваються паралельно, і їх не варто ставити у пряму залежність одні від одних;

Україна дуже програє європейським країнам у рівні корупції, однак що до бюрократії та ставок оподаткування, то вдома, на думку більшості, більш сприятливий клімат, ніж в Європі.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.