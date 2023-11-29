Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні

Казна та Політика
149
Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні
Новий очільник АМКУ назвав найбільш корумповані сектори економіки в Україні
Під час виступу в парламенті новий очільник АМКУ Павло Кириленко зробив акцент на боротьбі з корупцією.
У своєму першому інтерв'ю в якості керівника відомства, яке дав виданню Forbes.ua, він назвав сектори економіки, що найбільш корумповані в Україні.
«Енергетика, процеси приватизації, портова та будівельна галузі, великі монополії, закупівлі, фармацевтичний ринок тощо. Але ризики можуть виникати і на інших напрямах», — сказів він.
Читайте також
Також він сказав, що одне з пріоритетних завдань АМКУ — це залучення грошей до бюджету, але не єдине.
«Так, штрафи накладені АМКУ йдуть до державного бюджету, але це не мета, а наслідки нашої роботи. Не треба порівнювати й плутати АМКУ з державною податковою службою. Основне завдання — запобігання та припинення порушень у сфері економічної конкуренції. Штрафи — це не завжди найбільше покарання для порушників. Внесення до реєстру штрафників і, як наслідок, заборона брати участь у публічних закупівлях — більш суттєвий захід», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • більше половини українців вважають, що в країні є спроби подолати корупцію і є позитивні зрушення, про що, зокрема, свідчать останні новини про затримання і арешти, водночас третина переконана, що це, навпаки, свідчить про безнадійну корумпованість і відсутність будь-яких змін;
  • американські ЗМІ повідомили, що корупція в Україні нібито може стати загрозою для військової допомоги від наших партнерів. Проте економічні та військові переговори відбуваються паралельно, і їх не варто ставити у пряму залежність одні від одних;
  • Україна дуже програє європейським країнам у рівні корупції, однак що до бюрократії та ставок оподаткування, то вдома, на думку більшості, більш сприятливий клімат, ніж в Європі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.