Україна програє європейським країнам щодо рівня корупції, але бюрократія та ставки оподаткування менші (дослідження) — Finance.ua
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Україна програє європейським країнам щодо рівня корупції, але бюрократія та ставки оподаткування менші (дослідження)

Особисті фінанси
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Україна дуже програє європейським країнам у рівні корупції, однак щодо бюрократії та ставок оподаткування, то вдома, на думку більшості, більш сприятливий клімат, ніж в Європі.
Про це йдеться в дослідженні групи Рейтинг.
84% вважають, що в Україні рівень корупції вищий, ніж в Європі (3%). Натомість рівень бюрократії вищий в Європі (50%), ніж в Україні (25%).
Також, на думку опитаних, рівень оподаткування в Європі вищий (59%), ніж в Україні (16%). Однак, за рівнем економічної свободи Україна (25%) поступається Європі (52%), як і за рівнем доходів (3% проти 87%).
Кореляційний аналіз показав, що існує зв’язок між відповідями на питання про доходи і економічну свободу (r=0.41** - чим вища економічна свобода, тим вищі доходи), а рівень бюрократії пов’язаний зі ставкою оподаткування (r=0.34** - чим більша бюрократія, тим вищі податки). Також оцінка високого рівня бюрократії в країні перебування напряму пов’язана з оцінкою державних й фінансових онлайн-послуг, які значно гірші у Європі у порівнянні з Україною. Найвища бюрократія і податки вважається, у країнах Західної Європи.
Крім того є від'ємна кореляція питання про корупцію і доходи (r= -0.32** - чим вища корупція, тим нижчі доходи або чим вища корупція, тим нижча економічна свобода (r= -0.21**). Це як раз те, в чому Україна програє Європі і це напряму пов’язано з корупцією, бо там, де вона є, немає ні хороших доходів для більшості, ні економічної свободи, бо економічні можливості надаються через корупційні схеми.
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4% українців давали хабар посадовій особі в країні перебування. Стільки ж відмовились відповідати. Найчастіше це було в країнах Південної Європи.
У порівнянні з Україною, з питань корупції європейські країни виглядають привабливо: лише 5% вважають, що в країні перебування присутній високий рівень корупції, 24% - середній, тоді як в Україні - це 79% і 18% відповідно.
Водночас, ті українці, які давали хабар в країні перебування, оцінюють рівень корупції в Європі вище — 45% (середній або високий рівень); серед тих, хто не давали таких лише 27%. Найбільш корупційними для наших громадян виявилися країни Південної (38% вважають, що корупція присутня на середньому або високому рівні) та Східної Європи (35%), найнижчий рівень — у Західній (14%) та Північній Європі (14%).

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За матеріалами:
Finance.ua
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