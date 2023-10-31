У Мінцифри України розповіли про важливість блокчейну в боротьбі з корупцією — Finance.ua

У Мінцифри України розповіли про важливість блокчейну в боротьбі з корупцією Сьогодні 07:28 — Криптовалюта

У Мінцифри України розповіли про важливість блокчейну в боротьбі з корупцією

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) провів панельну дискусію. Учасники заходу обговорили роль технології блокчейну у зміцненні демократичних інституцій.

За словами представниці Мінцифри Юлії Пархоменко, відомство продовжує працювати навіть в умовах війни, щоб зробити державні послуги ще більш зручними та доступними для українців та бізнесу.

У Мінцифри України вважають, що технологія блокчейн створює нові можливості для цифровізації державних сервісів:

«Блокчейн може надійно захистити державні реєстри від несанкціонованих втручань, підвищити їхню прозорість та знизити рівень корупції в держустановах, які їх адмініструють. Адже безпека реєстрів — це безпека держави».

Крім того, блокчейн сприяє фіксації російських воєнних злочинів, зазначили експерти. В якості прикладу вони назвали проєкт Dokaz від STARLing lab, який фіксує та оцифровує докази російського терору з використанням цієї технології. На думку представників Мінцифри, ця ініціатива є вкрай важливою для встановлення справедливості в міжнародному суді.

Наразі відомство працює над дослідженням міжнародного досвіду використання блокчейну у державному секторі. Крім того, воно розробляє стратегію, що дозволить ефективно впроваджувати Web3-технології в Україні.

Нагадаємо, цього року біткоїн став одним із найкращих інвестиційних інструментів. Порівнюючи з 1 січня, його вартість вже зросла приблизно на 60%. Finance.ua вирішив розібратись в тому, як відбувається процес обміну криптовалюти та як зробити його простим і безпечним:

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