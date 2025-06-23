День фінансів: наслідки ударів по Ірану для світу, збитки російської промисловості, 22 млрд грн від партнерів — Finance.ua

День фінансів: наслідки ударів по Ірану для світу, збитки російської промисловості, 22 млрд грн від партнерів Сьогодні 17:45

Понеділок, 23 червня. Нові правила теплопостачання, мільярдні збитки рф і перші поїздки роботаксі Tesla.

Нові правила користування тепловою енергією

НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією. Вони гарантують споживачам доступ до тепла, захищають від зловживань монополістів і врегульовують питання розрахунків, обліку та розв’язання спорів. Документ також передбачає типові договори для всіх учасників ринку.

Адаптація фінсектору до стандартів ЄС

Національний банк планує завершити адаптацію фінсектору до стандартів Європейського Союзу за два роки. Наразі показник відповідності українського фінансового сектору вимогам ЄС становить 75−77%.

Наслідки ударів по Ірану для світу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила , що удари США по Ірану можуть мати ширші наслідки, що виходять за рамки енергетичних каналів, оскільки глобальна невизначеність зростає. Найбільший шок наразі спостерігається в цінах на енергоносії, за якими уважно стежить МВФ, але «можливі вторинні та третинні наслідки.

Збитки російської промисловості

Упродовж січня-травня 2025 року Україна здійснила серію атак на об’єкти в глибині території росії. За попередніми оцінками, сукупні втрати рф унаслідок цих ударів перевищують 10 мільярдів доларів.

Вимоги для банків

НБУ запропонував для громадського обговорення проєкт постанови, яка змінює умови зберігання готівки в банках. Так, ліміт готівки на зберіганні можуть встановити на рівні не менше 6 млрд грн на 1 січня 2026 року та 7 млрд грн на 1 січня 2027 року.

22 млрд грн від партнерів

Уряд спрямував понад 22 мільярдів гривень фінансового ресурсу, який надали міжнародні партнери, на потреби відновлення України. Зокрема, майже 18,5 мільярда гривень Кабмін спрямовує на потреби медицини, освіти, сільського господарства. Майже 2,2 мільярда гривень Кабмін розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури. Близько 1,4 мільярда гривень уряд виділив на відбудову енергетики.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі 16 млн новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США).

Бізнес українців у Польщі

З січня по квітень 2025 року іноземці створили 13,7 тисячі індивідуальних підприємств (ФОП) у Польщі. Майже 80% таких підприємств керують громадяни України. Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг.

🔎 Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє українцям, які проживають за кордоном або мають іноземне громадянство, зберігати українське громадянство, навіть якщо вони отримали інше. Що зміниться для людей, які розпоряджаються грошовими та матеріальними активами, розповіли в новій статті:

Курс валют

Третій тиждень червня відзначився «девальваційним» трендом. Це було зумовлено за рахунок факторів, про які регулятор попереджав ринок минулого тижня. Як прогнозує експертка Ганна Золотько, цього тижня тенденція до зростання курсу долара поки що збережеться, хоч і без різких обвалів гривні.

🎬 Також пропонуємо традиційний прогноз курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

Роботаксі Teslа

Tesla запустила свою довгоочікувану службу роботаксі в Остіні, штат Техас. Маск оголосив про «запуск роботаксі» у соцмережі X і назвав цю подію «завершенням десятирічної важкої роботи». Сервіс не є відкритим для широкої публіки, і він не є повністю «без нагляду», як колись обіцяв Маск.

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