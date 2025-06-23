Понад 9,4 млн дол.: Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги Україні — Finance.ua

Понад 9,4 млн дол.: Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги Україні
Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі 16 млн новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США), пише bukvy.org.
«Нова Зеландія солідарна з Україною. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення росії залишається незмінним», —
заявив Лаксон.
Згідно з інформацією, Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 4 млн новозеландських доларів ($2,3 млн) до двох багатонаціональних фондів, які надають летальну і нелетальну військову допомогу Україні: фонду місії НАТО з безпекової допомоги і тренування для України (NSATU) та «Коаліції дронів» для України під керівництвом Великої Британії і Латвії.
Також Нова Зеландія виділить 7 млн новозеландських доларів ($4,1 млн) на подальшу гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту громадам в Україні та 1 млн новозеландських доларів ($593 тис.) для українців, переміщених у сусідні країни.
Новий пакет допомоги оголошено вслід за нещодавно запровадженими санкціями, спрямованими проти російського «тіньового флоту» та інших осіб, що сприяють російській війні в Україні.
«Дуже важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», — резюмував Пітерс.
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