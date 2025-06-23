НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться

75
яку очікувати температуру в приміщеннях
яку очікувати температуру в приміщеннях
На засіданні НКРЕКП 18 червня 2025 року було затверджено Правила користування тепловою енергією (постанова НКРЕКП № 888 (далі — Правила користування).
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Читайте також

Що передбачається

Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії.
Метою таких гарантій є недопущення зловживання своїм монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання в сфері теплопостачання, зокрема теплотранспортуючими організаціями.
Правила користування складаються з основного тексту правил та додатків, зокрема примірного договору купівлі-продажу теплової енергії, типового договору транспортування теплової енергії та примірного договору постачання теплової енергії.
Правила користування передбачають:
  • гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,
  • права, обов’язки та відповідальність користувачів;
  • врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;
  • особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків теплоносія між користувачами;
  • засади обліку теплової енергії;
  • перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;
  • запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.
Місце для вашої реклами
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.
Галущенко повідомив, що цього року через удари рф по видобутку Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems