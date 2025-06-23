НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться — Finance.ua

НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться Сьогодні 16:00

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На засіданні НКРЕКП 18 червня 2025 року було затверджено Правила користування тепловою енергією (постанова НКРЕКП № 888 (далі — Правила користування).

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Що передбачається

Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії.

Метою таких гарантій є недопущення зловживання своїм монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання в сфері теплопостачання, зокрема теплотранспортуючими організаціями.

Правила користування складаються з основного тексту правил та додатків, зокрема примірного договору купівлі-продажу теплової енергії, типового договору транспортування теплової енергії та примірного договору постачання теплової енергії.

Правила користування передбачають:

гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,

права, обов’язки та відповідальність користувачів;

врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;

особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків теплоносія між користувачами;

засади обліку теплової енергії;

перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;

запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко сказав , що Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.

Галущенко повідомив, що цього року через удари рф по видобутку Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.

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