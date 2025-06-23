НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться — Finance.ua

НКРЕКП затвердила нові правила користування тепловою енергією: про що йдеться
На засіданні НКРЕКП 18 червня 2025 року було затверджено Правила користування тепловою енергією (постанова НКРЕКП № 888 (далі — Правила користування).
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Що передбачається
Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії.
Метою таких гарантій є недопущення зловживання своїм монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання в сфері теплопостачання, зокрема теплотранспортуючими організаціями.
Правила користування складаються з основного тексту правил та додатків, зокрема примірного договору купівлі-продажу теплової енергії, типового договору транспортування теплової енергії та примірного договору постачання теплової енергії.
Правила користування передбачають:
- гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,
- права, обов’язки та відповідальність користувачів;
- врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;
- особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків теплоносія між користувачами;
- засади обліку теплової енергії;
- перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;
- запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.
Галущенко повідомив, що цього року через удари рф по видобутку Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.
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