Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Третій тиждень червня відзначився «девальваційним» трендом. Це було зумовлено за рахунок факторів, про які регулятор попереджав ринок минулого тижня.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Гривня минулого тижня зазнала тиску з боку долара США», — зазначила Золотько.

Вона нагадала, що в презентації Звіту про фінансову стабільність, що відбулася 17 червня, говорили про зростання потреби у доларі на оборону та закупівлю газу. НБУ й надалі підтримуватиме стабільність валютного ринку та усуватиме структурний дефіцит за допомогою валютних інтервенцій.

Тож офіційний курс був таким:

16 червня — 41,4466 грн/$;

17 червня — 41,5306 грн/$;

18 червня — 41,5255 грн/$;

19 червня — 41,6293 грн/$;

20 червня — 41,6854 грн/$.

Готівковий ринок

На готівковому ринку збалансоване поєднання внутрішнього попиту — населення, бізнесу, аграріїв — і помірних інтервенцій НБУ за політики керованої гнучкості забезпечило поступове, але відчутне зростання курсу долара протягом 16−20 червня.

У понеділок середні курси в обмінних пунктах банків були на рівні 41,13 грн/$-41,69 грн/$, у вівторок незначно, але продовжили зростали — 41,15 грн/$-41,71 грн/$, в середу та четвер долар купували вже по 41,20 грн/$-41,78 грн/$ та 41,28/41,90 грн/$ відповідно, а в п’ятницю несуттєво, але було перевищено планку 42 грн/$ — 41,39/42,01 грн/$.

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Загальна різниця між офіційним і готівковим значенням минулого тижня все ж була нижчою за цільовий показник (1%) та склала 0,8%.

Валютний ринок

На валютному ринку України (ВРУ) гривня минулого тижня зазнала тиску з боку долара США.

Перший день минулого тижня відкрився з досить помітного стрибка: +10 копійок на закритті: вранці в понеділок вартість долара складала 41,47 грн/$, а день завершився вже на 41,57 грн./$.

Вівторок розпочався з 41,55 грн/$., за кілька годин котирування незначно падали до 41,49 грн/$, проте день закінчився майже на рівні початку дня — 41,56 грн/$. А ось середа, 18 червня, вже вирізнилася денним зростанням вартості долара на 19 копійок — з 41,52 грн/$ вранці до 41,71 грн/$ наприкінці дня.

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Приблизно таким самим були і четвер та п’ятниця: 19 червня день стартував з котирувань 41,67 грн/$-41,63 грн/$ до 41,83 грн/$ наприкінці дня, а 20-е червня почалося на рівні 41,77 грн/$., а закінчився день на рівні 41,94 грн/$.

Обсяги продажів регулятора зросли минулого тижня порівняно з попереднім, проте не стали максимальними, чистий розмір інтервенцій з 16 по 20 червня — на 24% порівняно з 9−13 червня: з $585,8 млн до $724,00 млн.

Фактори зростання долара

Одним з факторів зростання долара в Україні минулого тижня було одночасне зниження ліквідності на глобальних FX-платформах через вихідний у США — Juneteenth, коли обсяги торгів суттєво впали і ринок відчув дефіцит долара. 18 червня відбулося погашення ОВДП, що призвело до надходження великих обсягів гривні та, відповідно, попиту на долар й створило деякий тиск на гривню.

Періодичне зростання купівлі долара минулого тижня можна пояснити також певним укріпленням долара до євро на міжнародному ринку, через що експортери активніше виставляли заявки на американську валюту для конвертацій у євро — щоб скористатися шансом на вигідний курс.

Прогноз на тиждень

Тенденція до зростання курсу долара поки що зберігається, хоч і без різких обвалів гривні.

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