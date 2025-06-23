Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять — Finance.ua
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Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять

Казна та Політика
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Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять
Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять
Уряд спрямовує понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.
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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сьогодні на позачерговому засіданні.
  • Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передадуть на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст.
  • Близько 1,4 млрд грн від JICA виділять на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів, які звільняють нашу землю від російського мінного сміття.
  • Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілять на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.
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«Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проєктом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу. Відновлюємо Україну тут і зараз за пріоритетними напрямками, там де цього найбільше потребують люди», — зазначи він.
За матеріалами:
Finance.ua
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