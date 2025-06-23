Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять — Finance.ua

Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять Сьогодні 17:12 — Казна та Політика

Понад 22 млрд грн фінансового ресурсу: стало відомо, на що витратять

Уряд спрямовує понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сьогодні на позачерговому засіданні.

Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передадуть на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст.

Близько 1,4 млрд грн від JICA виділять на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів, які звільняють нашу землю від російського мінного сміття.

Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілять на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

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«Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проєктом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу. Відновлюємо Україну тут і зараз за пріоритетними напрямками, там де цього найбільше потребують люди», — зазначи він.

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