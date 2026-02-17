День фінансів: Національний кешбек по-новому, посилення фінмоніторингу, золото втрачає вартість Сьогодні 17:34

У вівторок, 17 лютого, ми дізнавались, що покращить умови бізнесу та як змінились виплати «Національний кешбек».

👜Національний кешбек по-новому

Кабінет Міністрів оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%. Подробиці тут

Водночас Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2026 році. Про які суми йдеться — читайте за посиланням.

📑Стан ділової активності

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) вперше з березня 2023 року має від'ємне значення — за місяць показник погіршився з 0,03 до -0,01. Значення індексу зменшилося для усіх груп підприємств, найнижчим та від'ємним він є для мікробізнесу.

💰До речі, кількість фізичних осіб-підприємців в Україні наближається до 2,2 мільйона, і цей показник зростає.

😎Посилення фінмоніторингу

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.

💶Хто бере «кредити 5−7−9%»

Найбільше кредитних коштів цього тижня було отримано за такими напрямами: кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн;. розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн;. інвестиційні проєкти — 2 млрд грн. Детально читайте тут

🎥На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, в якому розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на період з 16 по 22 лютого від фінансового експерта Олексія Козирева. Розкажемо, чому курс гривні формуватимуть не лише дії Національного банку, а й рішення США, Європи та ключові глобальні події.

🏡«Квартирна міграція»

Орендарі житла змінюють свої переваги, залежно від ситуації, і про «чорні» списки квартир, які постійно оновлюються через ворожі обстріли або зміни розкладів з енергетики. Думки експертів читайте тут.

Також стало відомо, що інформація про те, що в Україні нібито планують передавати для внутрішньо переміщених осіб квартири, «в яких ніхто не живе роками», є маніпуляцією.

👛Золото втрачає вартість

У вівторок, 17 лютого, ціни на золото перейшли до зниження, втративши приблизно 1% вартості. Тиск на ринок посилився через зміцнення американської валюти та обмежену активність інвесторів на тлі святкування Китайського Нового року в ключових фінансових центрах Азії.

💻Скільки заробляють розробники ігор

Ігрова індустрія залишається одним із найбільших секторів розважальної галузі у світі. За оновленими прогнозами аналітиків Newzoo, обсяг індустрії сягнув приблизно 188,8 млрд доларів . Це більше, ніж ВВП багатьох європейських країн.

👳‍♀️Добровольці віком 60+ зможуть укласти однорічний контракт

Президент України підписав указ № 108/2026, який змінює порядок проходження військової служби у Збройних Силах. Документ передбачає можливість укладання контракту для добровольців віком від 60 років, уточнює умови присвоєння чергових військових звань у скорочені строки та закріплює гарантії служби на обраній посаді.

