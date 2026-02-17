День фінансів: Національний кешбек по-новому, посилення фінмоніторингу, золото втрачає вартість
У вівторок, 17 лютого, ми дізнавались, що покращить умови бізнесу та як змінились виплати «Національний кешбек».
👜Національний кешбек по-новому
Кабінет Міністрів оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%. Подробиці тут.
- Водночас Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2026 році. Про які суми йдеться — читайте за посиланням.
📑Стан ділової активності
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) вперше з березня 2023 року має від’ємне значення — за місяць показник погіршився з 0,03 до -0,01. Значення індексу зменшилося для усіх груп підприємств, найнижчим та від’ємним він є для мікробізнесу.
💰До речі, кількість фізичних осіб-підприємців в Україні наближається до 2,2 мільйона, і цей показник зростає. ПУМБ входить до переліку фінансових установ, які системно інвестують у рішення для ФОП. Ми визначили 6 причин, чому підприємцям варто відкрити рахунок саме тут. Про це детально йдеться у статті:
Шість причин відкрити ФОП-рахунок у ПУМБ
😎Посилення фінмоніторингу
З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.
💶Хто бере «кредити 5−7−9%»
Найбільше кредитних коштів цього тижня було отримано за такими напрямами: кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн;. розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн;. інвестиційні проєкти — 2 млрд грн. Детально читайте тут.
🎥На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, в якому розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на період з 16 по 22 лютого від фінансового експерта Олексія Козирева. Розкажемо, чому курс гривні формуватимуть не лише дії Національного банку, а й рішення США, Європи та ключові глобальні події.
🏡«Квартирна міграція»
Орендарі житла змінюють свої переваги, залежно від ситуації, і про «чорні» списки квартир, які постійно оновлюються через ворожі обстріли або зміни розкладів з енергетики. Думки експертів читайте тут.
- Також стало відомо, що інформація про те, що в Україні нібито планують передавати для внутрішньо переміщених осіб квартири, «в яких ніхто не живе роками», є маніпуляцією.
👛Золото втрачає вартість
У вівторок, 17 лютого, ціни на золото перейшли до зниження, втративши приблизно 1% вартості. Тиск на ринок посилився через зміцнення американської валюти та обмежену активність інвесторів на тлі святкування Китайського Нового року в ключових фінансових центрах Азії.
💻Скільки заробляють розробники ігор
Ігрова індустрія залишається одним із найбільших секторів розважальної галузі у світі. За оновленими прогнозами аналітиків Newzoo, обсяг індустрії сягнув приблизно 188,8 млрд доларів. Це більше, ніж ВВП багатьох європейських країн.
👳♀️Добровольці віком 60+ зможуть укласти однорічний контракт
Президент України підписав указ № 108/2026, який змінює порядок проходження військової служби у Збройних Силах. Документ передбачає можливість укладання контракту для добровольців віком від 60 років, уточнює умови присвоєння чергових військових звань у скорочені строки та закріплює гарантії служби на обраній посаді.
Поділитися новиною
Також за темою
«Святий Грааль» Pokémon: Логан Пол продав рідкісну картку за рекордні $16,5 млн
Добровольці віком 60+ зможуть укласти однорічний контракт: в Міноборони роз’яснили деталі указу президента
День фінансів: Національний кешбек по-новому, посилення фінмоніторингу, золото втрачає вартість
Нові правила транзиту через Угорщину: що треба знати
Starlink тепер можна верифікувати на пошті — інструкція
В Україні зараз на одного працездатного є один непрацездатний — Мінсоцполітики