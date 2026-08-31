День фінансів: місія МВФ, середня заробітна плата, нові функції в monobank Сьогодні 17:45

Понеділок, 31 серпня. Уряд готує нові правила роботи транспорту під час повітряних тривог, а monobank працює над новими функціями для клієнтів.

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Середня заробітна плата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила 32,243 тис. грн. У Києві середня зарплата складає 49,463 тис. грн.

Нові функції в monobank

У дитячому застосунку monobank з’явилася кнопка «Попросити гроші у батьків». Дитина може вказати потрібну суму та залишити коментар до запиту, після чого батьки отримають сповіщення і зможуть переказати гроші або відхилити прохання.

Також у застосунку monobank незабаром з’явиться повноцінний сервіс бронювання готелів в Україні та світі — monoмандри. Це повнофункціональний сервіс на кшталт відомого booking.com, хоча і з деякими особливостями.

Місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українською владою. Під час візиту представники МВФ мають намір оцінити перспективи розвитку української економіки та обговорити виконання зобов’язань Києва в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Нові правила роботи транспорту під час повітряних тривог

В Україні готують нові підходи до роботи транспорту, логістики, державних установ і критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Серед запропонованих рішень — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливий перегляд режиму комендантської години в Києві та області.

Уряд також готується ухвалити рішення щодо адаптації роботи державних установ, підприємств, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Ведення бізнесу в Україні

Дані WayForPay показують , що незважаючи на складні умови, активність онлайн-підприємців продовжує зростати. Дані показують позитивну річну динаміку одразу за кількома показниками: середньомісячна кількість активних клієнтів зросла на 18,2%, нових підключень стало на 9% більше, кількість клієнтів, які відновили активність, збільшилася на 16%, а оборот — на 21%.

Відмітимо, що «Нова пошта» переходить на децентралізовану модель фулфілменту після знищення фулфілмент-центру та сортувального депо у Святопетрівському. Вантажні та поштові відділення компанії по всій країні використовуватимуть як локальні склади.

Новий стандарт КЕП «Купина»

З 1 вересня в Україні нові кваліфіковані електронні підписи видаватимуть за алгоритмом «Купина» замість застарілого ГОСТ. Новий стандарт має замінити попередній та посилити захист електронних даних. Для користувачів це означає перехід на новий алгоритм без необхідності достроково перевипускати чинний КЕП.

Декларації про доходи

Станом на 1 серпня під час цьогорічної кампанії декларування доходів за 2025 рік українці подали 13,5 тис. декларацій. В них вони задекларували майже 22 млрд гривень доходів, отриманих із джерел за межами України.

💰 Отримати одразу велику суму — від продажу квартири, авто чи бізнесу — означає не просто отримати гроші. Це означає отримати капітал, яким потрібно правильно розпорядитися. Перше, що часто робить людина, — шукає, куди швидко покласти гроші: на депозит, в ОВДП, нерухомість чи інші доступні інструменти. Але коли йдеться про суттєвий капітал, питання має звучати не лише «куди вкласти гроші?», а насамперед: як зберегти капітал, як ним правильно управляти та яку роль він має виконувати для вас і вашої родини в майбутньому. Саме про це розповідаємо в новій статті:

🎬 А в новому відео на нашому YouTube-каналі банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповідає, що буде з доларом та євро у вересні 2026 року:

Підготовка першокласника до школи

Як свідчить аналітика Codes.com.ua, підготовка першокласника до школи у 2026 році обійдеться батькам у середньому в 12 923 грн. За рік вартість шкільного кошика зросла приблизно на 30%, а якщо порівняти з 2020 роком, витрати збільшилися більш ніж у чотири рази.

Якщо ставити на меті економити на всьому, то, доклавши певних зусиль, можна підготувати першокласника до школи й за 5000 грн. Фактично вартість шкільного кошика залежить від купівельної спроможності батьків, бо, якщо не орієнтуватися на медіанні ціни, то розширений бюджет може скласти до 20 000−30 000+ грн.

Компенсація від авіакомпанії або перевізника

Як пояснили в ДПС, якщо рейс скасували або затримали, автобус не прибув вчасно, готель не зміг надати заброньований номер, а сервіс бронювання виплатив кошти через проблеми з поїздкою — у таких ситуаціях людина може отримати гроші від компаній, які надають послуги. Якщо авіакомпанія, перевізник, готель, сервіс бронювання чи інша компанія виплатила людині окрему грошову компенсацію, така сума оподатковується, якщо вона не належить до одного з винятків, прямо передбачених Податковим кодексом України.

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