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Нелегальні онлайн-казино в Україні планують блокувати протягом 24 годин

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Онлайн-казино
Онлайн-казино
Нелегальні онлайн-казино в Україні планують блокувати протягом 24 годин. Відповідні заходи передбачені Стратегією державної політики у сфері азартних ігор до 2035 року та планом її реалізації на 2027−2029 роки.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як боротимуться з нелегальним гральним ринком

Одним із напрямів операційного плану є протидія нелегальному гральному ринку в інтернеті. Державний регулятор грального ринку PlayCity та Національна поліція мають постійно проводити автоматизований моніторинг і блокування незаконної реклами та вебресурсів.
Не менше 90% виявлених незаконних доменних імен нелегальних казино мають блокувати протягом 24 годин. Для цього у 2027 році планують запровадити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити блокувати виявлені нелегальні ресурси без зволікань.
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Також держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, які використовують для обходу блокувань. Для пошуку прихованої реклами казино на стримінгових платформах та відеохостингах планують застосовувати штучний інтелект.

Скільки нелегальних сайтів виявили

Лише за червень-грудень 2025 року PlayCity виявило 2844 сайти, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії.
За оцінками, наведеними у Стратегії, 39−53% грального ринку України залишається в тіні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.
Також ми розповідали, що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.
За матеріалами:
Finance.ua
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