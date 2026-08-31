Військові зможуть повідомляти про корупцію: уряд підтримав законопроєкт Сьогодні 18:00

Зміни підвищать прозорість у військових структурах

Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати додаткові права у сфері запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає відповідні зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Військові зможуть повідомляти про корупцію

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які виявили можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», матимуть право надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Чинна редакція Дисциплінарного статуту Збройних Сил України передбачає право військовослужбовця подати звернення виключно у випадках прийняття незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності.

Військовослужбовець, який став викривачем, не може бути звільнений зі служби, примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення.

Законопроєкт також вводить норму, згідно з якою викривачі з числа військових можуть бути заохочені відповідно до вимог розділу ІІ Дисциплінарного статуту.

Як військові зможуть повідомити про корупцію

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці отримають право самостійно визначати канали для повідомлення:

внутрішні (Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії);

регулярні (звернення до НАЗК, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури);

зовнішні (інформування медіа, громадських об’єднань чи професійних спілок).

Директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України полковник юстиції Сергій Степанян наголосив, що ухвалення документа є необхідним для правового захисту військових, які викривають корупцію в ЗСУ.

«Ці зміни підвищать прозорість у військових структурах, посилять механізми запобігання корупції та гарантуватимуть надійний захист викривачів від можливих переслідувань чи тиску», — наголосив Степанян.

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