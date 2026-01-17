У 2025 році «ПлейСіті» заблокувало 2,5 тисячі нелегальних онлайн-казино Сьогодні 09:10 — Казна та Політика

У 2025 році «ПлейСіті» заблокувало 2,5 тисячі нелегальних онлайн-казино

Протягом 2025 року державне агентство PlayCity заблокувало понад 2,5 тисячі нелегальних сайтів онлайн-казино.

Про це повідомив Михайло Федоров.

«2 500+ заблокованих нелегальних сайтів, 67+ млн грн штрафів та 1,7+ млрд грн у бюджет — що вдалося PlayCity у 2025 році», — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, Державне агентство PlayCity під координацією Мінцифри почало працювати на початку червня. Мета — реформувати гральний ринок, зробити його прозорим, відповідальним та стимулювати надходження в бюджет.

За роботою агентства спостерігає незалежна Антикорупційна експертна група. Її обирали українці через «Дію» — демократія стала гарантією прозорого та чесного вибору — наголосив Федоров.

За його словами, уже запустили Систему трекінгу та заблокували понад 2,5 тис. нелегальних казино.

Ще один напрям — розробка Державної системи онлайн-моніторингу. Платформа дасть державі повну картину роботи легального грального ринку в режимі реального часу — це прозорість фінансових потоків та оподаткування — підкреслив Федоров.

Він поінформував, що вперше за понад 10 років повернули контроль над ринком лотерей, а ліцензійні надходження від бізнесу вже поповнили держбюджет на 1,7 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.