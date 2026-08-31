Корецький відповів на петицію щодо відстрочки для багатодітних батьків Сьогодні 15:36

Петиція із закликом зберегти відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд поділяє позицію щодо необхідності враховувати соціальні наслідки можливих законодавчих змін стосовно відстрочки від мобілізації для багатодітних сімей.

Про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра на відповідну петицію.

Що відповів уряд на петицію

«Питання щодо правового регулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації стосується сфери оборони, мобілізаційної підготовки та військового обов’язку… Право зазначеної категорії військовозобов’язаних на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації безпосередньо встановлено законом і реалізується за наявності визначених ним умов», — йдеться у відповіді Корецького.

Прем’єр наголосив, що уряд поділяє позицію автора петиції щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін для багатодітних сімей, забезпечення при цьому найкращих інтересів дітей, дотримання конституційного обов’язку держави щодо охорони сім’ї, дитинства і батьківства, а також передбачення можливих демографічних і соціально-економічних наслідків відповідних рішень.

Корецький також звернув увагу, що Стратегія демографічного розвитку України на період до 2040 року спрямована на збереження та відновлення людського потенціалу України, створення умов для народження та виховання дітей, підтримку українських сімей, зниження передчасної смертності та повернення громадян, які перебувають за кордоном.

За словами прем’єра, загальним результатом реалізації Стратегії має стати створення умов, за яких українці зможуть жити, працювати, створювати сім’ї та виховувати дітей в Україні, а держава матиме достатній людський ресурс для сталого розвитку.

Що відомо про петицію

13 серпня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом зберегти відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Раніше на сайті уряду України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку для чоловіків, які мають на утриманні троє і більше дітей. Петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, водночас її обговорення набуло значного розголосу в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину не мобілізують під час оформлення документів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.