Бельгія відмовляється використовувати заморожені активи рф для України Сьогодні 14:28

Бельгія виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Водночас Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію розглянути нові способи використання близько €200 млрд заблокованих активів рф.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в ефірі фламандського телеканалу VRT, передає Euractiv.

«Це питання, яке не підлягає переговорам, двері зачинені», — сказав він.

Бельгія виступає проти використання активів рф

Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію вивчити нові способи використання близько €200 млрд заморожених російських активів для підтримки України.

На європейському саміті в грудні минулого року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відкинув ініціативу Німеччини та Європейської комісії щодо створення для України «репараційної позики» на €210 млрд. Бельгія виступила проти такого механізму, оскільки він, за словами її представників, міг би поставити країну під загрозу російських судових позовів.

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Більшість заморожених російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. «Наш прем’єр-міністр стоятиме на своєму», — додав Франкен.

Бельгія критикує країни Балтії

Франкен зазначив, що позиція Бельгії щодо російських активів викликала невдоволення інших країн. Окремо він розкритикував країни Балтії, які є одними з найактивніших прихильників використання активів рф для фінансування України.

«Їм також варто бути обережними, постійно повертаючись до цього питання та заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це мудро», — заявив бельгійський міністр.

Водночас він наголосив, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії.

У Бельгії немає єдиної позиції

Жорстка позиція Франкена дещо відрізняється від заяв міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, який цього місяця не виключив можливості використання заморожених російських активів.

За його словами, такий механізм може бути реалізований за умови справедливого розподілу юридичної відповідальності між усіма країнами ЄС.

У листі Швеції також визнаються юридичні ризики, пов’язані з використанням російських активів. У документі зазначено, що жодна країна не повинна нести непропорційний тягар відповідальності.

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