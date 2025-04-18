День фінансів: меморандум щодо угоди про надра, провадження за штрафи ТЦК, податки за продаж авто — Finance.ua

День фінансів: меморандум щодо угоди про надра, провадження за штрафи ТЦК, податки за продаж авто Сьогодні 17:38

В п"ятницю, 18 квітня, Президент ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб та підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації.

Меморандум щодо угоди про надра. Україна та Сполучені Штати Америки у четвер, 17 квітня, підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам. ро це Україна та Сполучені Штати Америки у четвер, 17 квітня, підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам. ро це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Рубіо розповів, що може змусити США відмовитись від наміру припинити війну в Україні.

А Трамп заявив, що зможе домовитися з Китаєм за три-чотири тижні.

🎥 Угода про корисні копалини між Україною і США на фінальній стадії. Принаймні про це заявляє американська сторона. Наша ж сторона каже про суттєвий прогрес, але є принаймні одна червона лінія. Що відомо про умови угоди та чи визнає Україна допомогу США боргом — дізнаєтесь у цьому відео.

«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку. В Україні триває В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Вони мають дотримуватися правил військового обліку.

Провадження за штрафи ТЦК. Понад 17 тисяч Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.

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Монета у формі великоднього яйця. Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки. Про це Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Пам’ятна монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г.

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