Скільки доведеться заплатити податків за продаж автомобіля в 2025 році — Finance.ua

Скільки доведеться заплатити податків за продаж автомобіля в 2025 році Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Скільки доведеться заплатити податків за продаж автомобіля в 2025 році

Як повідомляє Державна податкова служба України, громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки.

Ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року.

Про це йдеться в повідомленні ДПС

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У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу

або ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати:

легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

перший продаж за рік — не оподатковується;

другий продаж — 5%;

третій і більше — 18%.

автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

— перший і другий продажі — 5%;

— третій і більше — 18%.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5%.

Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,

до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу України.

Відповідно до внесених змін з 1 грудня 2024 року змінився податок на військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

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