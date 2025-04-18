Нацбанк випустив монету у формі великоднього яйця (фото) — Finance.ua
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Нацбанк випустив монету у формі великоднього яйця (фото)

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Нацбанк випустив монету у формі великоднього яйця (фото)
Нацбанк випустив монету у формі великоднього яйця (фото)
Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Пам’ятна монета «Великодня радість. Писанка» виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г.
  • Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.
  • Її номінал — 10 гривень.
  • Тираж монети — до 15 000 штук.
Нацбанк випустив монету у формі великоднього яйця (фото)
На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади». Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.
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На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба, яке всіяне 12 писанками із зображеннями давніх символів наших пращурів.
Придбати монету можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів, перелік яких розміщено на сайті НБУ.
Нагадаємо, у Всесвітній день мистецтва, 15 квітня 2025 року, Нацбанк презентував нову пам’ятну монету «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко», присвяченої багатогранній постаті, душі українського мистецтва, видатній художниці-модельєру та шістдесятниці Любові Панченко.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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