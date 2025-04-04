Пишний назвав ймовірний тираж нової монети — Finance.ua

Пишний назвав ймовірний тираж нової монети Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Пишний назвав ймовірний тираж нової монети

У Національному банку сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Старі монети також залишаться в обігу.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню NV

Як зазначив голова НБУ, жодних додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету для заміни копійки на шаг не потрібно.

За його даними, в обігу перебуває майже 15 млрд монет різного номіналу, з них майже 5,5 млрд — це 10 і 50 копійок. Національний банк щороку з метою заміни монет, які зношуються і виводяться з обігу, повинен докарбовувати нові.

«У цьому році вже заплановано докарбування щонайменше 20 млн монет. Ми хочемо, щоб це наступне докарбовування стосувалося монет, номінованих не в копійках, а в шагах», — сказав він.

Як це буде діяти

За його словами, у певний момент в обігу будуть одночасно і копійки, які були виготовлені раніше, і шаги, маючи абсолютну рівнозначність з погляду їхнього статусу як платіжного засобу.

«Не буде примусово вилучатися копійка. Просто на заміну тієї монети, яка виводитиметься з обігу, буде в достатньому обсязі карбуватися монета відповідного номіналу, але вже з назвою, яка є питомо українською — шаг», — додав Пишний.

Це, зокрема, дасть змогу уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Це буде тривалий органічний процес заміни, потреби здавати чи бігти обмінювати не буде, сказав голова НБУ.

«Символізм цього рішення набагато потужніший. Ми вичищаємо остаточно з українського законодавства все, що нас хоч якось споріднює з москвою», — наголосив Пишний.

Раніше в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП) заявили , що ініціативу Національного банку України перейменувати розмінну монету з «копійка» на «шаг» можна вважати гідною підтримки.

У висновку комісії зазначено, що «шаг» був назвою розмінної монети, яка використовувалась в Україні у XVII-XVIII століттях.

Ця назва часто зустрічається у писемних джерелах, художній літературі та фольклорі, і є виключно українським терміном, не пов’язаним із Московським царством чи російською імперією.

Ще у 1991 році розглядалася можливість використання «шага» як розмінної монети.

Було створено ескізи номіналів 1, 5, 10 і 25 шагів, а також проведено експериментальне карбування монет.

Інвестуйте у своє майбутнє — зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.