«Копійка» чи «шаг»: в Інституті національної пам’яті висловили свою думку — Finance.ua

«Копійка» чи «шаг»: в Інституті національної пам’яті висловили свою думку Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

«Копійка» чи «шаг»: в Інституті національної пам’яті висловили свою думку

Ініціативу Національного банку України перейменувати розмінну монету з «копійка» на «шаг» можна вважати гідною підтримки.

Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Історичне підґрунтя

У висновку комісії зазначено, що «шаг» був назвою розмінної монети, яка використовувалась в Україні у XVII-XVIII століттях.

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Ця назва часто зустрічається у писемних джерелах, художній літературі та фольклорі, і є виключно українським терміном, не пов’язаним із Московським царством чи російською імперією.

Зазначається, що ще у 1991 році розглядалася можливість використання «шага» як розмінної монети.

Було створено ескізи номіналів 1, 5, 10 і 25 шагів, а також проведено експериментальне карбування монет.

Проте в той час назва «копійка» отримала перевагу через політичну ситуацію та вплив осіб із радянським світоглядом.

У висновку зауважили, що ініціативащодо перейменування сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей, а також подоланню негативної колоніальної спадщини.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про те, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з «копійок» на «шаги».

За даними опитування Rakuten Viber, понад половина українців (57%) вважає заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною.

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