«Копійка» чи «шаг»: в Інституті національної пам’яті висловили свою думку — Finance.ua

«Копійка» чи «шаг»: в Інституті національної пам’яті висловили свою думку
Ініціативу Національного банку України перейменувати розмінну монету з «копійка» на «шаг» можна вважати гідною підтримки.
Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).
Історичне підґрунтя
У висновку комісії зазначено, що «шаг» був назвою розмінної монети, яка використовувалась в Україні у XVII-XVIII століттях.
Ця назва часто зустрічається у писемних джерелах, художній літературі та фольклорі, і є виключно українським терміном, не пов’язаним із Московським царством чи російською імперією.
Зазначається, що ще у 1991 році розглядалася можливість використання «шага» як розмінної монети.
Було створено ескізи номіналів 1, 5, 10 і 25 шагів, а також проведено експериментальне карбування монет.
Проте в той час назва «копійка» отримала перевагу через політичну ситуацію та вплив осіб із радянським світоглядом.
У висновку зауважили, що ініціативащодо перейменування сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей, а також подоланню негативної колоніальної спадщини.
Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про те, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з «копійок» на «шаги».
За даними опитування Rakuten Viber, понад половина українців (57%) вважає заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною.
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