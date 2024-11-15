Заміна копійок на шаги: експертна комісія оприлюднила висновок — Finance.ua

Заміна копійок на шаги: експертна комісія оприлюднила висновок Вчора 11:16

Заміна копійок на шаги: експертна комісія оприлюднила висновок

Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті одностайно підтримала ініціативу Національного банку про зміну назви розмінної монети з копійки на шаг.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Маємо однозначне експертне „так“ від восьми членів експертної комісіі Українського інституту національної пам’яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом», — написав він.

За словами голови НБУ, експертна комісія одностайно підтримала заміну назви «копійка» на питому українську «шаг». Відповідний фаховий висновок опубліковано на сайті УІНП.

Експертна комісія також підтверджує історичне обґрунтування та справедливість повернення у наш вжиток та грошовий обіг української назви «шаг» для розмінної монети — сотої частини гривні.

«Тож наукові висновки, на які ми спиралися, коли ініціювали відродження історичної справедливості, пройшли фахову верифікацію УІНП», — йдеться у повідомленні Пишного.

«З огляду на викладені міркування ініціатива Національного банку України щодо внесення змін до законодавства стосовно зміни назви розмінної монети „копійка“ на історично обґрунтовану „шаг“ заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей, подоланню негативної колоніальної спадщини, загалом процесам деколонізації українського суспільства» — такий підсумок фахової оцінки комісією.

Пишний наголосив, що про перейменування йдеться вже не один день, а «копійка» — це ворожа назва для України. Тому ми маємо зробити належне — «забрати своє і відновити історичну справедливість».

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