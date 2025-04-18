Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації Сьогодні 14:20

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 квітня, підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Воєнний стан та мобілізація продовжені ще на 90 днів і діятимуть до 6 серпня.

Нагадаємо, закон № 13173 щодо мобілізації підтримали 346 парламентарів, один був проти, ще один утримався.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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