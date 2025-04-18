Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

23
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 квітня, підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Воєнний стан та мобілізація продовжені ще на 90 днів і діятимуть до 6 серпня.
Нагадаємо, закон № 13173 щодо мобілізації підтримали 346 парламентарів, один був проти, ще один утримався.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.
Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems