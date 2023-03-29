День фінансів: меценатські пенсії, довоєнні податки, рейтинг МФО — Finance.ua

День фінансів: меценатські пенсії, довоєнні податки, рейтинг МФО Сьогодні 17:50

У середу, 29 березня, стало відомо, як змінились пенсії після індексації та скільки можуть заробляти українські переселенці в Польщі.

Довоєнні податки та перевірки бізнесу. Як заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, з 1 липня податкову систему України повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться Як заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, з 1 липня податкову систему України повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи

Також Гетманцев пояснив, чи є необхідність подавати податкові декларації українським біженцям.

Середній розмір пенсії після індексації. Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень.

Додамо, що в Україні запроваджують «Меценатські пенсії». Будь-хто зможе перерахувати пожертву на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими. У новій статті Finance.ua розповідає, як зробити благодійний внесок на пенсію та що буде з пенсіями у 2023 році:

Новий механізм працевлаштування за кордоном. Уряд продовжує скасовувати застарілі та зайві регуляторні інструменти. Так, в Україні скасували ліцензування діяльності компаній-посередників у міжнародному працевлаштуванні та замінили її на «повідомний принцип». Уряд продовжує скасовувати застарілі та зайві регуляторні інструменти. Так, в Україні скасували ліцензування діяльності компаній-посередників у міжнародному працевлаштуванні та замінили її на «повідомний принцип». Новими правилами також забороняється компаніям-посередникам стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння.

Крім того, директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL Марцін Колодзейчик розповів, скільки можуть заробляти українські переселенці в Польщі.

Умови фінансової підтримки українців у Румунії. У Румунії планують переглянути У Румунії планують переглянути умови підтримки громадян з України . Щоденні витрати уряду цієї країни на біженців з України сягають 350 тисяч євро. За схемою «50/20» (50 лей за проживання і 20 лей за харчування) держава платить власникам житла 14 євро на день за кожного українського біженця. Однак тепер схему підтримки, запроваджену в Румунії, буде змінено для забезпечення середньострокової та довгострокової інтеграції біженців.

Правила техогляду для автоперевізників планують змінити. В Україні пропонують скасувати подвійну плату за В Україні пропонують скасувати подвійну плату за технічний огляд для автоперевізників , які їздять за кордон. Йдеться про внутрішній ТО та техогляд за європейськими стандартами. Наразі перевізники змушені платити за обидва.

Доставка McDonald’s через Bolt Food. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food. Відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo). Доставка у тестовому варіанті спершу Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food. Відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo). Доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.

Liobank Дубілета у В’єтнамі. Співзасновник monobank Дмитро Дубілет разом із командою стартапу Fintech Farm запустили Співзасновник monobank Дмитро Дубілет разом із командою стартапу Fintech Farm запустили необанк Liobank у В’єтнамі . В’єтнамський необанк Liobank запустили в партнерстві з банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).

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