Дмитро Дубілет та Fintech Farm запустили необанк у В'єтнамі — Finance.ua

Дмитро Дубілет та Fintech Farm запустили необанк у В'єтнамі Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет разом із командою стартапу Fintech Farm запустили необанк Liobank у В’єтнамі.

Це підтвердив один зі співзасновників Fintech Farm — Микола Безкровний виданню Trend , пише bzh.life

В’єтнамський необанк Liobank запустили в партнерстві з банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). У В’єтнамі можна скористатись послугами необанку з 2 березня, OCB є основним банком для цього.

Безкровний зазначив, що у Fintech Farm раді, що азербайджанський Leobank так швидко став одним із найпопулярніших банків країни (у квітні 2022 року Leobank повідомив про перших 300 000 клієнтів в Азербайджані при населенні близько 10 млн осіб).

Влітку 2021 року Дмитро Дубілет, розробник Приват24 Олександр Вітязь та партнер Микола Безкровний створили Fintech Farm — платформу для запуску необанків.

У серпні 2021 року в Азербайджані був запущений перший необанк Leobank. Він був розроблений спільно з Fintech Farm. У листопаді 2021 року банківські картки стали доступними для всіх клієнтів.

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