Дмитро Дубілет та Fintech Farm запустили необанк у В'єтнамі — Finance.ua
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Дмитро Дубілет та Fintech Farm запустили необанк у В'єтнамі

Фондовий ринок
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Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет разом із командою стартапу Fintech Farm запустили необанк Liobank у В’єтнамі.
Це підтвердив один зі співзасновників Fintech Farm — Микола Безкровний виданню Trend, пише bzh.life.
В’єтнамський необанк Liobank запустили в партнерстві з банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). У В’єтнамі можна скористатись послугами необанку з 2 березня, OCB є основним банком для цього.
Безкровний зазначив, що у Fintech Farm раді, що азербайджанський Leobank так швидко став одним із найпопулярніших банків країни (у квітні 2022 року Leobank повідомив про перших 300 000 клієнтів в Азербайджані при населенні близько 10 млн осіб).
Влітку 2021 року Дмитро Дубілет, розробник Приват24 Олександр Вітязь та партнер Микола Безкровний створили Fintech Farm — платформу для запуску необанків.
У серпні 2021 року в Азербайджані був запущений перший необанк Leobank. Він був розроблений спільно з Fintech Farm. У листопаді 2021 року банківські картки стали доступними для всіх клієнтів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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