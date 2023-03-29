Від 30 до 600 тисяч гривень: скільки можуть заробляти українські переселенці в Польщі — Finance.ua

Від 30 до 600 тисяч гривень: скільки можуть заробляти українські переселенці в Польщі Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Від 30 до 600 тисяч гривень: скільки можуть заробляти українські переселенці в Польщі

Українські біженці з вищою освітою, які працюють у Польщі і знають польську мову, можуть працювати за професією. Так, наприклад, учителі з категорією заробляють майже 70 тисяч гривень на місяць, розповів директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL Марцін Колодзейчик у коментарі «Обозревателю».

За його словами, без категорії вчитель отримає від 29,9 до 42,7 тисячі гривень. Крім вчителів, у Польщі не вистачає лікарів, медсестер та психологів. Потрібні і кваліфіковані фахівці у фінансовій сфері, кібербезпеці та IT, додав експерт.

Українські біженці з вищою освітою влаштовувалися на роботу в компанії зі сфер послуг, торгівлі та громадського харчування, промислового виробництва та логістики. Зарплата на вакансіях у цих галузях у Польщі складе від 29,9 до 42,7 тисячі гривень, зазначив він.

Дохід менеджерів залежить від напряму роботи компаній, за місяць вони можуть заробити від 68,3 до 102,5 тисячі гривень.

Зарплата молодших спеціалістів в IT-сфері починається від 128 та доходить до 170 тисяч гривень, а фахівці вищої категорії 512 — 598 тисяч гривень, каже Колодзейчик.

Польські роботодавці зазвичай не вимагають підтвердження диплома, якщо це не обумовлено нормами законодавства.

«Якщо громадянин України претендує на менеджерську посаду, у нього не вимагатимуть підтвердження професії у Польщі», — пояснив він.

Найпоширеніші вакансії у Польщі — на підприємствах харчової та переробної промисловості, у логістиці (комплектування товарів та замовлень на складах) та автопромі. Заробітні плати у зазначених сферах перевищують 42 тисячі гривень, підсумував Колодзейчик.

Більше половини співробітників з України працюють у великих компаніях

Соціологічне дослідження «Барометр польського ринку праці», опубліковане виданням Bankier.pl, показало, що 58% співробітників з України працюють у великих компаніях. Майже кожен другий підприємець говорить про наявність працівника з України.

«Люди працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі після початку війни та хотіли працювати, легко знайшли себе. Найбільша кількість працівників з України працює у компаніях із чисельністю понад 250 осіб», — пояснив голова польської кадрової компанії Personnel Service Кшиштоф Інглот.

Згідно з дослідженням, 21% українців, які працюють у Польщі, отримують ставку в розмірі 194,5 — 212,4 гривень на годину.

«Це типова зарплата людини з України, хоча все залежить від регіону Польщі та займаної посади», — зазначив Інглот.

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