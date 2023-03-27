Європейський паспорт кваліфікації в Польщі: що це, навіщо потрібен українцям — Finance.ua

Європейський паспорт кваліфікації в Польщі: що це, навіщо потрібен українцям Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і втратили документ про освіту, можуть отримати Європейський паспорт кваліфікації (EQPR). Розповідаємо, що це за документ і чим він допоможе біженцям.

Зазначимо, що минулого року Польща стала учасником проєкту Ради Європи «Європейський паспорт кваліфікації для біженців». Таким чином українці тепер можуть отримати цей документ на території Польщі.

Що таке Європейський паспорт кваліфікації (EQPR)

EQPR — це інструмент, який сприяє визнанню кваліфікації біженців навіть за відсутності повної документації. Також він фіксує найвищий рівень освіти біженця, його досвід і мовні навички.

Крім того, цей документ можуть використовувати біженці, які бажають здобути подальшу освіту або прагнуть влаштуватися на роботу.

Документ створено з метою:

— дати можливість продовжити розпочате навчання;

— оцінити рівень кваліфікації та досвід роботи;

— допомогти з пошуком роботи;

— замінити втрачені документи, які підтверджують здобуту раніше: 1. вищу освіту; 2. професійно-технічну освіту; 3. повну середню освіту; 4. навчальну практику;

— підтвердити мовні знання.

EQPR визнають такі країни ЄС, як Польща, Італія, Франція, Греція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Румунія та Молдова.

Як отримати Європейський паспорт кваліфікації?

Щоб оформити заявку на отримання цього документа, вам необхідно виконати кілька кроків.

2. заповнити профільну анкету для EQPR;

3. подати заявку на отримання документа;

Детальніше про те, як правильно зареєструватися для оформлення Європейського паспорта кваліфікації, йдеться в спеціальному буклеті про документ (доступний українською мовою).

Якщо всі кроки виконані правильно, то з вами мають зв’язатися організатори проєкту та пояснити, де отримати документ (він має такий вигляд ).

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