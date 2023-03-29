Румунія змінює умови фінансової підтримки українських біженців — Finance.ua
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Румунія змінює умови фінансової підтримки українських біженців

Особисті фінанси
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Румунія змінює умови фінансової підтримки українських біженців
У Румунії планують переглянути умови підтримки громадян з України. Що зміниться для українців, які проживають у цій країні, розповідаємо в матеріалі нижче.
Зазначається, що щоденні витрати уряду цієї країни на біженців з України сягають 350 тисяч євро. До кінця лютого 2023 року в Румунії налічувалося понад 109 тисяч українців.
За схемою «50/20» (50 лей за проживання і 20 лей за харчування) держава платить власникам житла 14 євро на день за кожного українського біженця.
Однак тепер схему підтримки, запроваджену в Румунії, буде змінено для забезпечення середньострокової та довгострокової інтеграції біженців. Про це повідомила координаторка гуманітарної допомоги Мадаліна Турза яка також додала: «Ми хочемо, щоб українські біженці були незалежні в нашій країні, діти могли ходити до школи і гідно повернутися додому, коли настане час».

Як буде змінено систему підтримки?

Передбачається, що українці, які знайдуть роботу і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 лей (400 євро) на сім’ю до кінця 2023 року.
Тепер субсидії виплачуватимуть безпосередньо біженцям, а не домовласникам, які розміщують їх досі.
Водночас схема допомоги «50/20» залишиться доступною для вразливих категорій біженців, включно з особами, старшими за 65 років, і студентами, які навчаються в румунських університетах.
Біженці з України продовжать отримувати безкоштовні медичні, соціальні та освітні послуги в Румунії.
Варто зазначити, що наразі в країні офіційно працевлаштовані 5000 українських біженців.
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Програма 50/20 у Румунії

Суть програми в тому, що фізичні особи, які поселили у себе українців, отримують від держави щомісячні компенсації:
• за надання житла — 50 лей за людину на добу;
• на харчування — 20 лей за людину на добу.
Юридичні особи (наприклад, готелі) також отримають компенсацію — 100 лей за людину, але не більш як 230 лей за номер.
Програму впровадили, щоб заохотити приватних осіб і бізнес допомагати біженцям, і в результаті розв’язати проблему їхнього розселення. Програма 50/20 схожа на програму 40+, що діяла в Польщі протягом перших місяців повномасштабного вторгнення.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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