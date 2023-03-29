Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева

Особисті фінанси
496
Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева
Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева
Голова Комітету Верховної Ради з податкової політики Данило Гетманцев роз’яснив, чи є необхідність подавати податкові декларації українським біженцям.
«Щодо зайвої дискусії про необхідність подавати податкові декларації українськими біженцями за 2022 рік. Все написано в законі. Подавати декларації повинні тільки податкові резиденти України. Статус податкового резидента визначається в п.14.1.213 ПК, відповідно до якого статус резидента визначається за критеріями, що застосовуються каскадно», — пояснює Гетманцев.

Критерії:

  • першим критерієм є місце проживання особи;
  • потім місце постійного проживання;
  • центр життєвих інтересів;
  • проживання в Україні протягом 183 днів;
  • і лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) — громадянство.
«Таким чином, громадянин України не повинен подавати декларацію, якщо за попередніми критеріями він не є податковим резидентом України. Однак, в законі не написано, що до законопроєкту 7632, який з високою долею вірогідності буде прийнятий ВР в першій декаді квітня, якщо резидент України отримує іноземні доходи, що не оподатковуються, він звільняється від обов’язку подання декларації. Виплати від іноземних держав нашим біженцям ми звільнили від оподаткування раніше», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • раніше ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна заявляла, що українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня;
  • для легального перебування в Польщі, отримання соціальних виплат та уникнення правопорушень громадяни України мають зробити кілька речей. Експерти Міграційної платформи EWL зібрали інформацію, що саме варто зробити до кінця квітня тим, хто знаходиться і працює в Польщі, а також тим, хто планує виїзд в Україну чи іншу європейську країну.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.