Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева — Finance.ua

Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева

Голова Комітету Верховної Ради з податкової політики Данило Гетманцев роз’яснив , чи є необхідність подавати податкові декларації українським біженцям.

«Щодо зайвої дискусії про необхідність подавати податкові декларації українськими біженцями за 2022 рік. Все написано в законі. Подавати декларації повинні тільки податкові резиденти України. Статус податкового резидента визначається в п.14.1.213 ПК, відповідно до якого статус резидента визначається за критеріями, що застосовуються каскадно», — пояснює Гетманцев.

Критерії:

першим критерієм є місце проживання особи;

потім місце постійного проживання;

центр життєвих інтересів;

проживання в Україні протягом 183 днів;

і лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) — громадянство.

«Таким чином, громадянин України не повинен подавати декларацію, якщо за попередніми критеріями він не є податковим резидентом України. Однак, в законі не написано, що до законопроєкту 7632, який з високою долею вірогідності буде прийнятий ВР в першій декаді квітня, якщо резидент України отримує іноземні доходи, що не оподатковуються, він звільняється від обов’язку подання декларації. Виплати від іноземних держав нашим біженцям ми звільнили від оподаткування раніше», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

раніше ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна заявляла, що українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня;

для легального перебування в Польщі, отримання соціальних виплат та уникнення правопорушень громадяни України мають зробити кілька речей. Експерти Міграційної платформи EWL зібрали інформацію, що саме варто зробити до кінця квітня тим, хто знаходиться і працює в Польщі, а також тим, хто планує виїзд в Україну чи іншу європейську країну.

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