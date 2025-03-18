День фінансів: курс долара та дохідність ОВДП, запровадження цифрової гривні, дизайн монет 1 та 2 гривні — Finance.ua

День фінансів: курс долара та дохідність ОВДП, запровадження цифрової гривні, дизайн монет 1 та 2 гривні Сьогодні 17:35

Вівторок, 18 березня. Які підприємства лідирують у сплаті податків, та що буде з курсом та дохідністю ОВДП.

Які підприємства лідирують у сплаті податків. За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки — За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки — подробиці тут.

Рух наземного громадського транспорту під час тривог. Із 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної Із 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги , після висадки охочих біля найближчого укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Це стосується як комунального транспорту КП «Київпастранс», так і приватних перевізників.

Прогноз щодо курсу долара на найближчий рік. Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.

Інвесткомпанія ICU поділилася аналітикою щодо курсу долара до гривні і пояснила, чому НБУ збільшує курсові коливання та чому Мінфін знову підвищує дохідність за облігаціями.

Запровадження цифрової гривні. Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою. Про це Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляється в інтерв’ю ЦЕС.

Плани змінити дизайн монет 1 та 2 гривні. У 2021 році Національний банк України готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні, оскільки багато українців скаржаться, що одна і дві гривні дуже схожі. Але зараз цей процес на паузі. Про це У 2021 році Національний банк України готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні, оскільки багато українців скаржаться, що одна і дві гривні дуже схожі. Але зараз цей процес на паузі. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

До речі, більшість людей звикли до простого правила: щоб отримувати гроші, потрібно працювати. Але чи можливо заробляти інакше? Відповідь — так. Про це — у статті нижче:

Довідка про отримання субсидії чи пільги. Довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії можна замовити онлайн в особистому кабінеті на Довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії можна замовити онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Кількість внутрішніх переселенців в Україні. В Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо В Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Таку цифру в телеефірі назвала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Як розпочати службу за «Контрактом 18−24». Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Роз’яснюємо покроковий Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Роз’яснюємо покроковий алгоритм залучення на військову службу за цим контрактом, а також інші особливості контракту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.