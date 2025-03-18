В НБУ розповіли про плани змінити дизайн монет 1 та 2 гривні — Finance.ua
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В НБУ розповіли про плани змінити дизайн монет 1 та 2 гривні

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В НБУ розповіли про плани змінити дизайн монет 1 та 2 гривні
В НБУ розповіли про плани змінити дизайн монет 1 та 2 гривні
У 2021 році Національний банк України готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні, оскільки багато українців скаржаться, що одна і дві гривні дуже схожі. Але зараз цей процес на паузі.
Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан в інтерв’ю ЦЕС.
«Ми ще в 2021 році почули скарги, в тому числі щодо тотожності з прийняття 1−2 гривень. До нас звертались і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Ми тоді сформували робочу групу. Це була група не тільки працівників Національного банку, але і представників цих асоціацій», — розповів Шабан.
За його словами, в НБУ тоді провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін в дизайні однієї з монет, чи 1, чи 2, але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу.
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«Я впевнений, що після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до цього питання. А взагалі, оновлення банкнотно-монетного ряду — це постійний процес для всіх центральних банків. Національний банк України в цьому не виключення», — додав він.
Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 гривні з’явилися в Україні 27 квітня 2018 року. Практично одразу з’явилися скарги на дизайн монет і навіть створювалися петиції на сайті президента Володимира Зеленського з проханням вивести їх з обігу. Серед причин українці зазначали, що монети важко відрізнити одну від одної, до того ж вони губляться в сумках та гаманцях через маленький розмір.
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У 2023 році Олексій Шабан вже розповідав, що Національному банку довелося відкласти розв’язання проблеми невдалого дизайну монет 1 та 2 гривні, але після війни до цього питання повернуться. За його словами, не планується й випуск купюр, які вищі за номіналом на 1000 грн.
Як свідчать дані НБУ, станом на 1 січня 2025 року найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8% від загальної кількості в обігу відповідно).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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