У НБУ повідомили, скільки банкнот припадає на одного українця — Finance.ua

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У НБУ повідомили, скільки банкнот припадає на одного українця

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У НБУ повідомили, скільки банкнот припадає на одного українця
У НБУ повідомили, скільки банкнот припадає на одного українця
За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 7,6% (або на 58,0 млрд гривень) та станом на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
«Темпи зростання готівки в обігу минулого року залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
За даними НБУ, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.

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На одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2024 року — 66 та 177 шт. відповідно).
Нагадаємо, у листопаді минулого року Національний банк почав вилучати з готівкового обігу банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка. Такі банкноти не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.
Також з 1 серпня 2024 року банки почали вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років (тобто банкноти старого зразка) відповідно до Постанови НБУ № 87.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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