День фінансів: курс долара на 2023 рік, нова схема електропостачання у столиці, декларація про співпрацю ЄС і НАТО — Finance.ua

День фінансів: курс долара на 2023 рік, нова схема електропостачання у столиці, декларація про співпрацю ЄС і НАТО Сьогодні 17:50

У вівторок, 10 січня, про курс гривні, ставки на депозити та допомогу Україні.

Курс долара на 2023 рік. У Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд. Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні У Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд. Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року.

До речі, курс долара відносно гривні на готівковому валютному ринку України в 2022 році підвищився на 47,7%. Водночас від жовтня до грудня нацвалюта США знижувалась у вартості після безперервного подорожчання з початку війни.

Ставки на депозити. Банкіри кажуть, що депозитні ставки нижчі, ніж очікують клієнти, але Банкіри кажуть, що депозитні ставки нижчі, ніж очікують клієнти, але є декілька факторів , які враховують банки, коли визначають ставки за своїми депозитними програмами. Так, на ринок депозитів на початку 2023 року впливатимуть насамперед війна і рівень доходів населення. Потім — інфляція та рівень облікової ставки НБУ.

Скільки треба грошей, щоб жити «нормально»? Таке опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Так, згідно з результатами дослідження, оцінка суми, потрібної українській родині (у розрахунку на 1 особу на місяць), щоб жити «нормально», у 2022 році скоротилася приблизно вдвічі — з $630 до $340. Так, сьогодні пересічному українцю вистачило б 14 231 грн на місяць. У листопаді 2021 року називали цифру 16 372 грн (в середньому).

Додамо, що згідно з даними Work.ua, середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн.

Декларація про співпрацю ЄС і НАТО. Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво . У документі міститься зобов’язання щодо підтримки України. Це вже третя декларація ЄС та НАТО — перші дві були у 2016 та 2018 роках. Одна з важливих речей у цьому документі полягає в тому, що там вперше згадується і росія, і Китай.

50 млрд євро допомоги Україні. Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Євросоюз і його держави-члени виділили Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Євросоюз і його держави-члени виділили 50 млрд євро допомоги Україні.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зі свого боку також заявив, що США мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік.

Нова схема електропостачання у столиці. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло та воду.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко також пояснив, що у Києві були аварійні обмеження, та у деяких районах виходили за графіки відключень через зниження температури, що спричинило ріст споживання та аварії.

Після обстрілів росіянами критичної інфраструктури України відсутність опалення, хоч і тимчасова, — не примарна можливість, а реальність, в якій доводиться жити. Тому Finance.ua підготував кілька простих, але дієвих порад, які можуть допомогти зігрітися у квартирі без опалення:

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