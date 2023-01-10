Чому у Києві відключення виходять за графіки: в Yasno дали роз'яснення — Finance.ua
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Чому у Києві відключення виходять за графіки: в Yasno дали роз'яснення

Енергетика
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Чому у Києві відключення виходять за графіки: в Yasno дали роз'яснення
Чому у Києві відключення виходять за графіки: в Yasno дали роз'яснення
У Києві були аварійні обмеження, та у деяких районах виходили за графіки відключень. Як пояснив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, така ситуація виникла через зниження температури, що спричинило ріст споживання та аварії.
«1-2 січня на вулиці було +11. Зараз −7. Ми знаємо, що кожні −5° — це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення», — написав Коваленко.
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Також він відповів на питання: «Як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення».
«Те, що на Новий рік ми не мали відключень — це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка», — написав гендиректор Yasno і ще раз закликав економити.
Раніше в НЕК «Укренерго» повідомили, що споживання електроенергії зростає через похолодання та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого дня.
За матеріалами:
УНН
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